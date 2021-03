Francesca Brambilla, la bona sorte di Avanti un altro: amori e carriera, chi è

08 marzo 2021 a

Confermatissima per la nuova stagione di “Avanti un altro!” Francesca Brambilla, tra le protagoniste femminili del programma, nel ruolo di "bona sorte". Inizialmente doveva dedicarsi ad altri progetti, invece poi la show gilr è stata richiamata a gran voce anche sui social nel cast della fortunata trasmissione preserale condotta da Paolo Bonolis.

Ma chi è Francesca Brambilla? Classe 1992, bergamasca, ha iniziato come fotomodella per poi partecipare a diversi concorsi di bellezza - tra cui Miss Italia - vincendo il titolo di Miss Atalanta. In tv la sua carriera è iniziata nel 2008 dove ha preso parte a programmi sportivi come Tiki Taka e Quelli che Il Calcio. Poi nel 2015 è entrata nel cast di “Avanti un Altro!”, prima nel ruolo della Sorella dell’Alieno, poi in quello di Bona Sorte.

Movimentata la sua vita sentimentale. Recentemente ha avuto una relazione con l’ex tronista Alessandro Zarino: candidata ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso settembre, ha poi rifiutato. Poco dopo i due si sono lasciati. In precedenza è stata fidanzata con il rapper Gué Pequeno. Molto discussa è stata la sua relazione con Stefano Laudoni, ex di Valentina Vignali. Infatti la partecipazione al Grande Fratello 2019 ha contribuito ad aumentare ulteriormente la sua fama: proprio durante il noto reality Francesca è stata tirata in causa da Valentina Vignali, che l’ha accusata di aver avuto una relazione con il suo ex findanzato: Stefano Laudoni. La risposta della modella bergamasca però è stata chiarissima: le ha inviato una diffida e la questione è stata chiusa così. Infine anche un flirt con Max Colombo, l’attuale fidanzato di Karina Cascella. Oltre che soubrette può anche essere considerata unìinfluencer considerando i suoi numeri, davvero alti, su Instagram: vanta oltre un milione di followers e costantemente continua a far parlare di sè.

