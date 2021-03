Francesca Manzini a Striscia la Notizia: l'amore per Juan, la malattia e il cattivo rapporto con il padre. Chi è

08 marzo 2021 a

Cambio della guardia alla conduzione di Striscia la Notizia. Con l'arrivo della primavera, come ogni annata, al posto della storica e affiatata coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti toccherà a Gerry Scotti ma stavolta non ci sarà Michelle Hunziker. La novità si chiama Francesca Manzini.

Chi è la nuova conduttrice del tg satirico di Canale5? Francesca è una showgirl a tutto tondo: imitatrice, comica, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva, ha 30 anni ed è una romana doc. La sorella Lilli è un'apprezzata doppiatrice, il padre è lo storico team manager della Lazio. Ha fatto il suo debutto televisivo nel 2009 sul programma di Rai1 Festa italiana con le imitazioni di Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Nel 2012, è fra i doppiatori del programma televisivo Gli sgommati, in onda su Sky Uno, dove interpreta, tra gli altri, Mariastella Gelmini e Angela Merkel. Nel 2015 ha partecipato come concorrente ad una puntata del quiz Avanti un altro! condotto da Paolo Bonolis. Quindi inaugura un sodalizio professionale con Piero Chiambretti come ospite di Grand Hotel Chiambretti e poi Matrix Chiambretti. Poi nel 2018 torna in Rai partecipando a Vieni da me, poi Mai dire Talk, in onda su Italia 1 e condotto dalla Gialappa's Band, e infine esordisce al cinema interpretando un ruolo nel film Benedetta follia, scritto diretto e interpretato da Carlo Verdone. Ma la vera notorietà presso il grande pubblico arriva nel 2019 grazie alla sua partecipazione come cantante e ballerina alla prima edizione del talent show Amici Celebrities condotto da Maria De Filippi su Canale, dove non riesce, però, a raggiungere la finale. A Striscia la notizia è di casa avendo già curato alcune imitazioni di Mara Venier e condotto per una settimana sempre con Gerry Scotti. Infine ha partecipato come concorrente alla decima edizione di Tale e quale show condotto da Carlo Conti.

Complicata la sua vita privata, da adolescente ha raccontato di aver avuto disturbi alimentari "prima l’anoressia, poi la bulimia. Arrivai a pesare 47 kg e non mi alzavo più dal letto” ha svelato in una intervista dove ha raccontato anche del cattivo rapporto con il padre ("mi ha sempre visto come un fallimento"). Attualmente è fidanzata con Juan Martin Fagiani, ex rugbista argentino che in Italia ha giocato con la squadra di Macerata.

