Elisabetta Canalis, 8 marzo di duro allenamento con il suo coach: "La mia festa della donna" | Video

Elisabetta Canalis scatenata sui social, e non solo. L'ex Velina di Striscia la Notizia ha infatti pubblicato su Instagram, dove può contare su quasi 3 milioni di follower, un video di allenamento durissimo, in cui si mantiene in forma con il suo coach Angelo Tarantini. Elisabetta è in questi giorni in Italia, nella sua Sardegna, per andare a ritrovare la madre insieme a sua figlia Skyler Eva, la bimba avuta dal chirurgo Brian Perri, con il quale vive da anni negli Stati Uniti.

Da notare che la Canalis si è sottoposta al vaccino anti Covid negli Usa, almeno per quanto riguarda la prima dose di Moderna. Vaccinazione testimoniata anch'essa via social. La Canalis ha postato come abbia trascorso il suo 8 marzo: "La mia Festa della donna, Bici malefica (o Air bike, chi la conosce sa), Squat, volendo anche in equilibrio, upper body per potenziare Ie braccia, Sparring con coach", è scritto nella didascalia a corredo del video, nel quale ha taggato appunto il suo coach, Angelo Tarantini. E quest'ultimo non ha tardato a rispondere alla bella showgirl, con un messaggio in codice e il saluto finale "Grande Eli", ha scritto.

Insomma, un 8 marzo senza mimose ma con pesi, ginnastica e kick boxing per la Canalis, da sempre appassionata di sport. Anche perché praticando sport l'ex fidanzata di Vieri e George Clooney si continua a tenere in forma, mostrando spesso e volentieri un fisico perfetto, a dispetto dei suoi quasi 43 anni. Tanto che per i suoi follower è sempre lei la migliore, con un fan che qualche tempo fa si è avventurato in questa sentenza: "Cara Elisabetta, fai un campionato a parte da 20 anni", era scritto nel commento sotto una delle immagini postate dalla Canalis. Qualsiasi indumento indossi, dall'intimo allo stile casual, la showgirl è sempre davvero impeccabile.

