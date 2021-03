Stasera in tv, 8 marzo, il film Colette su Rai2: la trama tratta da una storia vera

08 marzo 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 8 marzo 2021, in prima visione va in onda il film "Colette" su Rai2 (ore 21,20). La pellicola è diretta da Wash Westmoreland, nel cast ci sono Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Dominic West, Fiona Shaw.

Il Castello di vetro, la vera storia della giornalista americana Jeannette Walls

La trama: nata e cresciuta in un piccolo centro della campagna francese, Colette arriva nella Parigi di fine Ottocento dopo aver sposato l’aristocratico Waffly, un ambizioso impresario letterario. Affascinata dalla vivacità intellettuale dei salotti della capitale e spinta a scrivere dal marito, Colette riprende i suoi scritti di scuola e dà alla luce una serie di libri pubblicati con lo pseudonimo di Waffly. I romanzi diventano ben presto un fenomeno letterario e la loro protagonista - Claudine - un’icona della cultura pop parigina, oltre che un simbolo di libertà femminile. Mentre cresce insieme alla sua Claudine, diventando sempre più consapevole di se stessa, Colette decide di porre fine al suo matrimonio e inizia una battaglia per rivendicare la proprietà delle sue opere.

Ascolti tv domenica 7 marzo, altro successo per Le indagini di Lolita Lobosco: bene anche Fazio al rientro

Parte da un matrimonio la storia vera che ha ispirato i fatti del film. Cresciuta nella campagna di Saint-Sauveur-en-Puisaye, nella regione francese della Borgogna, la ragazza dalle umili origini si innamorò dell’impresario letterario Henry Gauthier-Villars – da tutti soprannominato Willy – che, innamoratosi a sua volta, non pretese alcuna dote dall’unione matrimoniale con la giovane, con cui si trasferì a Parigi e introdusse nei circoli intellettuali e promiscui dell’aristocrazia e borghesia europea. Le entrate dei romanzi, dei lavori teatrali e di tutto ciò che poteva generare profitto veniva speso in abbondanza tale da tenere l’uomo e la propria moglie sempre sul lastrico. La saga degli scritti di Colette, a partire dalla sua Claudine a scuola, fu un successo tale da smuovere l’orgoglio della donna, che non poté più celare se stessa. Colette era Claudine. La sua spregiudicatezza, la curiosità, la ricerca e scoperta della sessualità che diventava sempre più insinuante nei romanzi successivi, fino al quarto ed ultimo Claudine se ne va. Tutto era Colette. Fin dal primo grande successo, si intravedeva benissimo l’anima della donna.

Dalla tragedia del Titanic agli Oscar di Joker: i film di stasera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.