Il Castello di vetro, la vera storia della giornalista americana Jeannette Walls

08 marzo 2021 a

a

a

Il castello di vetro è il film in programma stasera in tv, 8 marzo, su Rai 3, inizio alle ore 21.20. Genere drammatico, racconta la storia della giornalista americana Jeannette Walls. Nata a Phoenix nel 1960, per cinque anni con il suo libro autobiografico è stata nella classifica dei best sellers del New York Times. Nel volume, infatti, racconta la sua infanzia nomade e particolarmente travagliata. Seconda di quattro fratelli, cresce con una mamma immatura e capricciosa, più concentrata sugli scorci da dipingere che sulle necessità dei figli. Il padre è affettuoso, ma purtroppo alcolizzato.

Dalla tragedia del Titanic agli Oscar di Joker: i film di stasera

Un uomo complesso che quando è sobrio sceglie progetti sconsiderati, mette a punto strategie di guadagno complesse e difficili, riempie le menti dei figli con aneddoti bizzarri e fantasiosi che alle due sorelle finiscono per non bastare quando arrivano all'immaginario Castello di vetro che un giorno l'uomo pensa di progettare per le sue ragazze. Il castello diventa il simbolo dei fallimenti ma anche dei guizzi dell'immaginazione. L'infanzia di Jeannette Walls da libro si è trasformata nel film realizzato nel 2017 negli Stati Uniti. La regia è di Destin Daniel Cretton, mentre del cast fanno parte Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrelson.

Il metodo Catalanotti, il commissario Montalbano tra indagini e passione

Nella vita reale la giornalista sessantenne si occupa di gossip nel canale Msnbc e il volume del 2005 è stato il suo esordio in editoria (in Italia ed. Rizzoli 2005 e Piemme 2017). Ma poi ha dato alla luce altri due libri: Half Broke Horses: A True-Life Novel nel 2009 e The Silver Star nel 2013. Nel 2000, invece, ha scritto e pubblicato il saggio Dish: The Inside Story on the World of Gossip. Nella sua carriera ha ottenuto due importanti riconoscimenti. Nel 2006 il Christopher Award, proprio per Il castello di vetro che nello stesso anno ha ottenuto anche il Premio Alex.

Ascolti tv domenica 7 marzo, altro successo per Le indagini di Lolita Lobosco: bene anche Fazio al rientro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.