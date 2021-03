Uomini e donne, Maria rivela: "Armando il primo che ho guardato, ma lui mi ha snobbato"

08 marzo 2021 a

Sembrano non avere fine i colpi di scena a Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45. Anche da lunedì 8 marzo infatti sono previste polemiche ed emozioni, sia per quanto riguarda il trono over che per quello classico. Su tutti Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua, Maria Tona e Armando Incarnato.

I primi due sono andati incontro ad una scelta, con Riccardo che ha ammesso di ricambiare l'amore che per lui prova Roberta. Insomma, un'autentica dichiarazione: vedremo se i due usciranno dalla trasmissione come coppia. Ma è chiaro come l'intenzione sia proprio questa, con una storia d'amore che pare essere alle sue fase iniziali. Intanto c'è Maria Tona sempre più protagonista: donna coraggiosa con una forte personalità, che si è raccontata in una intervista al Magazine Uomini e donne.

La dama infatti ha rilasciato una dichiarazione che potrebbe sconvolgere le dinamiche e gli equilibri interni allo studio. Le sue rivelazioni riguardano principalmente Armando Incarnato, con il quale per il momento non c'è stato alcun contatto: "Armando è stato il primo che ho guardato quando sono arrivata in trasmissione - ha affermato -. Ho pensato subito che fosse un uomo affascinante, mai lui non mi ha degnato di uno sguardo quando, secondo me, doveva comportarsi più da 'padrone di casa' visto che è un veterano del programma. Io ora lo faccio sempre: ogni nuovo cavaliere che arriva lo invito a ballare per metterlo a proprio agio perché so quanto ci si sente persi la prima volta nello studio", ha sottolineato. "Armando si è perso una donna che poteva stupirlo", ha aggiunto. Ma chissà se adesso lo stesso Incarnato con Maria avrà un atteggiamento diverso. Chissà se una nuova storia d'amore nascerà a Uomini e donne. Gli appassionati del dating show sono già curiosi.

