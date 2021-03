Massimo Gramellini, due divorzi prima di diventare padre grazie a Simona Sparaco

08 marzo 2021 a

Massimo Gramellini è uno dei giornalisti e degli opinionisti più apprezzati d'Italia. La sua storia è stata difficile e segnata dal grave lutto che ha subito quando era bambino. A soli 9 anni ha perso la madre malata di cancro. A quei momenti drammatici della sua vita ha dedicato il libro Fai bei sogni (2012). Tra le sue tante altre pubblicazioni vanno ricordati i libri L’ultima riga delle favole (2010), La patria, bene o male (con Carlo Fruttero, 2010) La magia di un buongiorno (2014), Avrò cura di te (con Chiara Gamberale, 2014).

Nella vita privata Gramellini è stato sposato con Maria Laura Rodota figlia del giurista Stefano morto nel 2017. La loro unione è durata 5 anni, dal 1993 al 1998. Successivamente si è legato alla doppiatrice Elisa Galletta, ma anche quel matrimonio è finito. Dopo due divorzi l'opinionista ha ritrovato la serenità grazie alla scrittrice e sceneggiatrice Simona Sparaco. Nel 2019 è nato Tommaso, il primogenito per il giornalista che gli ha dedicato il libro Nove mesi per scoprirsi padre. La donna ha un altro figlio nato da una relazione precedente.

La compagna di Gramellini ha 43 anni. Ha studiato scienze della comunicazione a Londra e poi ha conseguito una laurea in lettere indirizzo spettacolo al suo rientro in Italia. Ama viaggiare e la sceneggiatura. Pubblica il suo primo libro edito Viviani Editori nel 2005, ma non ottiene successo. Due anni dopo, il suo talento viene conosciuto e apprezzato da migliaia di persone grazie alla pubblicazione del romanzo “Lovebook” con la Newton Compton Editore. Dopo la fine della relazione con il padre del suo primo figlio - confessò in un'intervista a Lapresse.it - era a pezzi. Poi ha incontrato Massimo Gramellini e nella sua vita è tornata la serenità. Si sono conosciuti grazie a un'amica in comune.

Massimo Gramellini sarà ospite questo pomeriggio, 8 marzo, di Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone su Rai 1 dalle 14.

