Dalla tragedia del Titanic agli Oscar di Joker: i film di stasera

08 marzo 2021 a

a

a

Stasera in tv, 8 marzo, come spesso accade, lunedì dedicato ai film. Le emittenti televisive annunciano una serie di pellicole, a partire dalle reti Rai. Sul secondo canale della tv di Stato, dalle ore 21.20 è in programma il film dal titolo Colette, la storia di Villi e Colette, che furono catturati dai nazisti e spediti nel campo di concentramento di Auschwitz. Su Rai 3, inizio alle ore 21.20, Il castello di vetro, basato sull'autobiografia della giornalista americana Jeannette Walls, per oltre cinque anni nella classifica dei best seller del New York Times.

Dall'emergenza vaccino alla burocrazia: Quarta Repubblica critica il sistema

Film anche su Rai 4 dove è annunciato Underworld Evolution, titolo di azione con Selene e Michael alla ricerca delle origini della loro stirpe (ore 21.20). Alle 21.21 Rai Movie manda in onda Cat Ballou, film western del 1965, mentre Rai Premium con inizio 10 minuti prima, propone Un'estate a Praga, genere sentimentale. Su Canale 5 un grande classico: Titanic. Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, una storia d'amore in quello che è stato uno dei maggiori drammi del secolo scorso, in cui nel 1912 persero la vita 1.500 passeggeri nel naufragio di quella che era considerata la nave più moderna (inizio alle 21.45). Altro genere su Italia 1 dove dalle 21.25 va in onda Tre uomini e una gamba con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Ascolti tv domenica 7 marzo, altro successo per Le indagini di Lolita Lobosco: bene anche Fazio al rientro

Il film top della serata è quello in programma su Canale 20 Mediaset, dove dalle 21.15 sarà trasmesso Joker, pellicola che ebbe un grande successo nell'anno della sua pubblicazione, il 2019. Il film fu candidato a ben undici premi oscar, vincendone due. Ma conquistò anche il Leone d'oro alla 76esima Mostra internazionale cinematografica di Venezia e due Golden Globe. E' basato sul personaggio dei fumetti Dc Comics, il nemico di Batman. Racconta la storia di Arthur Fleck magistralmente interpretato da Joaquin Phoenix. Infine La7 dove dalle 21.15 è annunciato The Lady L'amore per la libertà di Luc Besson.

Il metodo Catalanotti, il commissario Montalbano tra indagini e passione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.