Le Deva, la storia della band al femminile: la sostituzione di Simonetta Spiri con Laura Bono

Le Deva sono un gruppo musicale femminile italiano formatosi e attivo dal 2016. Si tratta di un quartetto composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Laura Bono, che hanno deciso nel 2017 di unirsi ufficialmente sotto il nome de Le Deva. Nel 2021 è arrivata la consacrazione al grande pubblico, con la partecipazione a Sanremo 2021, nella serata delle Cover, con l'esibizione in duetto con la veterana del palco dell'Ariston, Orietta Berti.

Per quanto riguarda Laura Bono, ha recentemente preso il posto di Simonetta Spiri, che ha preferito percorrere la carriera da solista. Per quanto riguarda alcune curiosità sul loro conto; hanno scelto di chiamarsi Le Deva per questo motivo: il nome del quartetto femminile, secondo quanto dichiarato dalle componenti stesse, ha una doppia origine: mitologica e religiosa.

Infatti, secondo la mitologia di diverse culture, i Deva sono gli spiriti della natura, ma Deva è anche un’unica parola formata dall’unione della lettera D come iniziale di “donna” e il nome Eva, ovvero la prima donna creata da Dio. Insomma, un gruppo al femminile che punta a farsi largo in un mondo di band spesso connotate esclusivamente al maschile. Il Sanremo 2021 con Orietta Berti può aver rappresentato un bel trampolino di lancio.

