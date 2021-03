Dalila Di Lazzaro, dalla morte del figlio agli amanti famosi: Agnelli, Delon e Nicholson

08 marzo 2021 a

Dalila Di Lazzaro è un'attrice e modella italiana, la cui vita è stata caratterizzata da successi clamorosi e dolori atroci. Nata a Udine il 29 gennaio 1953, sotto il segno dell’Acquario, Dalila ha trascorso un’infanzia molto difficile: a 6 anni ha subito una violenza da parte di un cugino ed è cresciuta in un’ambiente familiare abbastanza complicato. All’inizio della sua adolescenza si è quindi resa conto che il rapporto con i suoi genitori peggiorava ogni giorno: stanca di essere picchiata è scappata di casa con il suo compagno di allora.

L’anno successivo rimane incinta e mette al mondo il suo primo figlio, Christian Di Lazzaro. Purtroppo, all’età di 17 anni viene rapita da un uomo che abusa di lei per quattro lunghissimi giorni. Una vita sfortunata fatta di tanto dolore, ma Dalila ha trovato sempre la forza di rialzarsi e continuare ad andare avanti. Va a Roma per entrare nel mondo dello spettacolo e viene subito notata dal produttore Carlo Conti. Una bellezza mozzafiato che riesce a conquistare sin da subito l’attenzione del pubblico italiano: diventa pertanto una star sia in tv che nel mondo del cinema. La giovane attrice con il suo successo finalmente si sente felice, ma questo suo entusiasmo si spegne a causa della morte del figlio.

Christian viene infatti ucciso a soli 22 anni in un incidente stradale da un pirata della strada e la madre decide di abbandonare la sua carriera. Ritorna in televisione come attrice dopo qualche tempo, intraprendendo pure la carriera da scrittrice e scrivendo un libro proprio sulla perdita del figlio. Per quanto riguarda la sua vita privata, Dalila è stata per un certo periodo l’amante dell’avvocato Gianni Agnelli, mentre in anni più recenti pare abbia avuto una relazione con Giovanni Terzi, scrittore e giornalista attualmente partner di Simona Ventura. Tra gli amanti della Di Lazzaro anche Alain Delon, ma non soltanto lui. La bellezza mozzafiato di Dalila conquistà pure Jack Nicholson, con il quale il rapporto sarebbe durato circa dieci anni. Dalila Di Lazzaro ospite a Oggi è un altro giorno su Rai1 lunedì 8 marzo.

