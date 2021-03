Memo Remigi, il dolore per la morte della moglie Lucia: "Per me è come fosse in vacanza"

08 marzo 2021 a

Memo Remigi è una delle icone della musica italiana. Cantante, musicista e opinionista fisso di diverse trasmissioni tv recentemente ha dovuto fare i conti con un grave lutto. Il 12 gennaio scorso, infatti, è morta, all'età di 82 anni sua moglie Lucia Russo. Hanno passato insieme 60 anni, anche se il cantante ha confessato di aver avuto diverse scappatelle. Qualche settimana fa, ospite di Serena Bortone, ha parlato del lungo legame con la moglie e del dolore del distacco. “Per me è come se fosse in vacanza", ha detto.

Il cantante ha parlato anche del difficile momento della malattia. “Quando stava male, mi ha raccomandato: ‘Cerca di vivere la vita nel migliore dei modi, tanto non ti manca molto’…”. Memo Remigi utilizza la musica per cercare di metabolizzare il dolore e la realtà del distacco della moglie dopo 60 anni di vita insieme vissuta tra alti e bassi: “Suono tutti i giorni, anche per dimenticare. Mia moglie Lucia non c’è più, a lei avevo dedicato Innamorati a Milano", ha confessato in tv. Il loro rapporto non è stato sempre rose e fiori come ha ammesso lo stesso Remigi: "Ci siamo conosciuti a 22 anni, e in tutto questo periodo è riuscita a darmi tutto. Da fidanzata, da amante, da moglie e da mamma”. Non è stato sempre fedele il cantante. "Andavo e venivo". ha confessato. Ma la moglie lo ha sempre perdonato. Tra le scappatelle più celebri c'è quella con Barbara D'Urso che all'epoca aveva 18 anni. In quel caso - ha raccontato recentemente il cantante - la moglie lo cacciò di casa e fu costretto a vivere un po' di tempo in un piccolo appartamento. La conduttrice recentemente ha voluto puntualizzare che all'epoca il cantante era separato dalla moglie. "Nel periodo in cui ho avuto un allontanamento, lei ha avuto molti corteggiatori, uno in particolar modo la voleva sposare. ma non ha mai accettato, perché non voleva che un altro uomo potesse entrare nella casa in cui c’era suo figlio”, ha raccontato Remigi.

Il cantante sarà ancora ospite, questo pomeriggio, di Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

