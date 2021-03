Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone tanti ospiti: tra questi Dodi Battaglia e Dalila Di Lazzaro

08 marzo 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Tanti come sempre gli ospiti della conduttrice, che affronterà i temi di attualità politica e intervisterà alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo. In studio con la Bortone ci saranno i cosiddetti "affetti stabili", che nella puntata di lunedì 8 marzo saranno Gigliola Cinquetti (reduce dal successo della sua ospitata a Sanremo 2021), Minnie Minoprio e Massimo Cannoletta, l'ex campione de L'Eredità (il quiz show condotto da Flavio Insinna) padrone della rubrica Massimo 5 minuti.

Oggi è un altro giorno, Sanremo 2021 in primo piano da Serena Bortone con i protagonisti dall'Ariston

Tra gli ospiti musicali anche Memo Remigi, che al pianoforte delizierà il pubblico con i suoi interventi musicali. Per quanto concerne gli ospiti della trasmissione, ci sarà Dodi Battaglia. Il chitarrista e voce dei Pooh commenterà il recente festival di Sanremo, con il mancato omaggio a Stefano D'Orazio che ha fatto molto discutere e scatenare la polemica. Red Canzian ha definito "Una cosa orrenda" l'omaggio che non c'è stato a pochi mesi dalla morte del batterista. E poi il gruppo femminile de Le Deva, l'attrice Dalila Di Lazzaro, che si racconterà tra carriera e vita privata, e Massimo Gramellini, che con la Bortone commenterà anche l'attualità politica.

Appuntamento dunque su Rai1 a partire dalle 14, per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Nell'ultima settimana il talk show si è dedicato quasi interamente al festival di Sanremo 2021, vinto dai Maneskin con il brano Zitti e buoni. Una rivoluzione rock sul palco dell'Ariston. A completare il podio sono stati Fedez e Francesca Michielin (con tanto di polemica per l'appello della moglie del rapper, Chiara Ferragni, a votare per il marito) ed Ermal Meta, in testa per tutta la settimana e beffato proprio nella serata conclusiva.

