Wanda Nara, mistero social. Icardi è geloso? Rimosso la scatto hot in bikini | Foto

Mistero intorno al profilo Instagram di Wanda Nara. La showgirl argentina può contare su 7,5 milioni di follower e si diverte spesso a stuzzicarli con foto decisamente ad alto tasso erotico. Ma stavolta Wanda non è finita al centro dei social per una foto pubblicata, ma per una immagine tolta. Lo scatto in questione è quello in cui la showgirl e agente del marito Icardi (centravanti ex Inter ora al Psg) sottolineava la sua nostalgia del mare, con una foto in cui metteva in evidenza il suo lato b, distesa sulla spiaggia con un bikini succinto. Ebbene, dopo qualche giorno Wanda ha rimosso lo scatto.

Chissà il motivo di questa decisione quale sia. Se sia stata una decisione autonoma della showgirl, oppure, viene da pensare, un invito da parte del marito, forse geloso per l'eccessiva esuberanza della moglie. Fatto sta che la foto non è più visibile nel profilo Instagram della donna. In compenso la stessa Wanda negli ultimi giorni ha pubblicato scatti insieme ai figli, per una immagine più vicina alla figura di madre di famiglia. Il lato sexy per il momento quindi è stato accantonato. Intanto continuano le voci su un possibile trasferimento di Icardi al Milan per la prossima stagione. La vittoria di domenica 7 marzo al Bentegodi di Verona infatti, oltre a consentire ai rossoneri un riavvicinamento importante sulla capolista Inter, ha permesso alla formazione di Pioli di consolidare il vantaggio sulle inseguitrici nella lotta a un posto Champions.

Per il Milan sarebbe di vitale importanza riconquistare un posto nella massima competizione europea. In questo modo ci vorrà bisogno di un colpo importante in attacco, anche perché nella prossima stagione Ibrahimovic, pur rimanendo un fuoriclasse, avrà un anno in più. Ecco quindi che la dirigenza rossonera studia le contromosse: e Icardi sarebbe un colpo importante per alimentare ulteriormente le ambizioni rossonere.

