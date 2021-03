Uomini e donne, Samantha punge Roberto: "Non mi mostri interesse". La tronista divide il web

08 marzo 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45. Nella puntata di lunedì 8 marzo, si parte con Gemma e Cataldo. La dama di Torino, veterana della trasmissione, lo ha invitato a casa sua e i due si sono messi sul divano. Il cavaliere più volte ha tentato un approccio ma lei lo ha respinto; sempre Cataldo ha insistito per dormire lì sul divano ma la dama ha sempre rifiutato. Secondo l'opinionista Gianni Sperti il motivo è semplice: a Gemma non piace Cataldo.

Uomini e donne, Riccardo e Roberta provano a vivere il loro amore. Ma Guarnieri: "Non è come con Ida"

Si passa poi a Samantha Curcio, la nuova tronista curvy che ha discusso con il corteggiatore Roberto poiché non le dimostra interesse a differenza di Ugo. Il corteggiatore si è quindi giustificato dicendo che ora è nella fase della conoscenza, inizierà a corteggiarla in un secondo momento. Ha poi aggiunto di sentirsi un po' in difficoltà perché non sa bene cosa si possa fare. In realtà la redazione ha precisato come lo stesso Roberto non abbia chiesto nulla, quindi pare proprio che a lui manchi la voglia di vedere Samantha. La Curcio tuttavia fa sempre più discutere sui social e in generale nel mondo del web. In molti la considerano solo desiderosa di apparire in tv, senza l'interesse reale di trovare una persona che le possa stare accanto. In questi giorni è riemersa una sua passata apparizione televisiva, nel programma Alta Infedeltà.

Uomini e donne, Samantha scatena la lite tra Armando e Riccardo: serve l'intervento di Maria De Filippi

A notarla è stata la blogger Deianera Marzano: si tratta di un programma andato in onda sul Nove, in cui ci sono storie terminate male o con tradimenti. Samantha qui aveva il ruolo della terza incomoda. Insomma, la schiettezza che a volte può essere considerata sfacciataggine, rischia di rovinare l'immagine della nuova tronista curvy, che comunque è uno dei personaggi più interessanti di questa fase di Uomini e donne.

Uomini e donne, Roberta Di Padua e la follia d'amore: tatuaggio per Riccardo. E la sfilata si fa sexy | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.