Fabio Fazio conduce da casa "Che tempo che fa": ecco perché

07 marzo 2021 a

a

a

Dopo lo stop di domenica scorsa, stasera 7 marzo, Fabio Fazio ha condotto la puntata di Che tempo che fa. Il noto conduttore costretto allo smart working. Stavolta non c'era niente il Coronavirus. Fazio è rimasto a casa, in collegamento, lasciando la scrivania a Luciana Littizzetto. Questo perché è stato costretto a un'operazione, per lo stesso motivo la settimana scorsa il programma di Rai3 non è andato in onda.

Fabio Fazio, dal matrimonio con Gioia i figli Michele e Caterina: il soprannome di Bono Vox



Luciana Littizzetto, in apertura di programma, ha scherzato con Fabio Fazio: "Da dove ti sei collegato? È il remake de Il nome della Rosa?". Fabio Fazio ha replicato: "Questa è la libreria con i libri finti". Quindi ha mostra la penna di Mike Bongiorno: "Questa mi porta fortuna". Il conduttore ligure si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico che ha reso necessario sospendere la puntata di domenica 28 febbraio: "Incidenti del nostro mestiere: devo fare un piccolo intervento che probabilmente non mi consentirà di parlare per qualche giorno".

Che tempo che fa, Fabio Fazio torna con Ibrahimovic, Clerici e Locatelli come ospiti

Già, ma quando tornerà? Intanto è un fatto che la trasmissione è stata messa in onda dopo una settimana di stop e questo è il fatto più importante. Poi Fazio è stato abile nella conduzione "a distanza". In ogni caso nella puntata odierna, Fabio Fazio ha precisato che potrebbe saltare anche la prossima settimana. Il rientro in studio del conduttore sarebbe quindi previsto per il 21 marzo 2021. Nel frattempo, Luciana Littizzetto continuerà a prendere il posto di Fabio Fazio al centro dello studio e a gestire la puntata con la "supervisione" e gli interventi del conduttore che appare con alle spalle (nell'inquadratura della telecamera) una bellissima libreria. Quindi Fazio in ripresa dall'intervento ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per rivederlo in studio, la prossima settimana, a quanto è trapelato, non sembra essere quella buona. Ma il programma va.

Domenica sera senza Che tempo che fa: intervento chirurgico per Fabio Fazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.