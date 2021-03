Antonella Elia, dall'aborto a 26 anni al pentimento: ora l'amore turbolento con Pietro Delle Piane

07 marzo 2021 a

Antonella Elia è un’attrice, conduttrice televisiva e personaggio televisivo, tra i più conosciuti dal pubblico italiano. Classe 1963, negli ultimi anni ha partecipato principalmente a dei reality, tra cui L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip (nella quinta edizione in qualità di opinionista) e Temptation Island. Cresciuta con i suoi nonni dopo la morte della madre (quando aveva 2 anni) a cui si è aggiunta poco dopo quella del padre, ha conseguito la maturità classica a Torino prima di trasferirsi a Roma per cercare la fortuna nella sua vita professionale.

Dopo essere stata protagonista negli anni Ottanta di diversi spot pubblicitari, ha fatto il suo esordio in televisione nel 1990 come valletta di Corrado in La Corrida Dilettanti allo sbaraglio. A regalarle la fama definitiva è però la prima edizione di Non è la Rai, varietà condotto da Enrica Bonaccorti nel 1991-1992. Il suo percorso da showgirl l'ha portata quindi tra il 1993 e il 1996 al fianco di Raimondo Vianello nel programma calcistico Pressing su Italia1. Per quanto riguarda la sua vita privata, in occasione dei suoi 50 anni ha organizzato un party con degli amici, ma non un party qualunque: l’ispirazione era alquanto funerea e gli invitati, vestiti di nero, le porgevano le proprie condoglianze. Altra curiosità: Antonella Elia non ha mai fatto segreto di avere, come unico rimpianto, quello di non aver avuto dei figli. A Verissimo, in una vecchia intervista. ha rivelato di aver avuto un "aborto a 26 anni". La ragazza avrebbe interrotto volontariamente la gravidanza, un gesto che ha sempre tenuto nascosto anche a causa della vergogna che ha sempre provato. Oggi Antonella ha infatti dichiarato di essere pentita, e che se tornasse indietro non lo farebbe mai.

Per quanto concerne la sua vita sentimentale, è legata a Pietro Delle Piane dal 2018: la coppia ha partecipato insieme a Temptation Island, lasciando la trasmissione da separati. La loro relazione va avanti tra alti e bassi. La Elia ha ribadito di essere ancora innamorata del suo compagno, anche se sul settimanale Nuovo, Delle Piane è stato beccato in compagnia di una sua ex, la sorellastra di Asia Argento, Fiore.

