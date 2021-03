Achille Lauro a Domenica In Sanremo, selfie con Mara Venier: "Amore della zia, quanto vorrei abbracciarti"

07 marzo 2021 a

Ha mantenuto la promessa. Achille Lauro si è presentato nella puntata speciale di Domenica In a Sanremo, in onda su Rai1 domenica 7 marzo. E così Mara Venier lo ha accolto a dovere: "Amore della zia, quanto vorrei abbracciarti". Il cantante ha mantenuto il self control: "Meglio a un metro di distanza", la replica. A quel punto la conduttrice tuttavia non ha resistito ed è scattato il selfie di rito: la Venier letteralmente pazza del personaggio più discusso di questa 71esima edizione del festival di Sanremo, l'ultima peraltro a guida Amadeus-Fiorello.

Ha presentato un suo inedito e ha mostrato grande gratitudine proprio verso la conduttrice: "Per me sei stata determinante, mi hai adottato quando ero travolto dalle critiche - ha spiegato - capisco tuttavia che non posso piacere a tutti. Dentro i quadri c'erano dei generi musicali. La musica è bandiera del cambiamento, ha liberato le donne, ha davvero cambiato il mondo. Volevo portare qualcosa di diverso - ha sottolineato ancora - non è solo un pezzo o un brano di 3 minuti".

Il dibattito tra gli opinionisti si è fatto acceso, con Paolo Giordano de Il Giornale che ha chiesto a Lauro di spiegare la sua ultima performance con la rosa che lo ha trafitto, a chi magari tra il pubblico non ha capito la sua esibizione. Ma qui è stato interrotto da Roberto Poletti: "Non portiamo avanti i soliti luoghi comuni che la gente a casa non capisce - ha detto il giornalista - un'artista non deve spiegare i suoi lavori. Le persone dalle quali aver paura sono quelli in giacca e cravatta, smettiamola di additare i cosiddetti stravaganti". Cristiano Malgioglio ha quindi ribadito: "Magari ci fossero più musicisti come lui", ha detto il paroliere.

