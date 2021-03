Anna Tatangelo, maglietta di Rocky e gambe in bella vista: ma i fan vogliono il nuovo singolo | Foto

07 marzo 2021 a

Anna Tatangelo sempre più sensuale sui social. La cantante originaria di Sora infatti continua a pubblicare su Instagram, dove può contare su quasi 2 milioni di follower, scatti che raccontano anche la quotidianità, senza disdegnare appunto immagini decisamente più piccanti. Stavolta la Tatangelo ha optato per un gustoso mix. T-shirt con immagine di Rocky, da vera guerriera, con gambe in bella vista e sguardo sensuale.

Nella didascalia probabilmente c'è un monito al suo pubblico, ai più giovani, a pazientare un po' e rispettare le restrizioni anti Covid, anche in materia di concerti: "Ragazzi non abbassiamo la guardia, ci vuole ancora pazienza, ancora un po’", ha scritto Anna. Ma i fan fanno fatica a trattenersi: vogliono al più presto il nuovo singolo. Intanto la Tatangelo regala scatti imperdibili, mozzafiato, che emozionano i suoi follower e non solo. Le voci e i gossip sono archiviati per il momento, con le frecciatine all'ex marito Gigi D'Alessio ormai alle spalle.

Pochi giorni fa la Tatangelo ha optato intanto per un cambio di look nei capelli, con un ritorno all'antico. Dal biondo degli ultimi mesi si è passati al moro, suo colore naturale. E i fan hanno decisamente apprezzato. Anche perché la stessa Tatangelo, oltre al cambio di colore dei capelli, ha pubblicato scatti - questi sì - ad alto tasso erotico, senza mutandine e con trasparenze che non hanno lasciato nulla all'immaginazione. Insomma, per lei è un periodo di attesa, soprattutto in campo professionale con l'uscita del suo nuovo singolo prevista a breve, ma quando si scatena in foto simili su Instagram, gli applausi sono inevitabili. Per quanto riguarda l'ex Gigi D'Alessio, continuano a circolare le voci su un suo presunto flirt con la giovane fan Denise. Vedremo se per il cantante inizierà una nuova storia d'amore. Anna Tatangelo ha avuto da D'Alessio il suo unico figlio Andrea.

