Dayane Mello, buongiorno sexy dal balcone. Giulia Salemi commenta: "Gattona mia mi manchi" | Foto

Primo fine settimana alla normalità per Dayane Mello, la top model brasiliana protagonista al Grande Fratello Vip 5, il reality condotto da Alfonso Signorini. Dayane si è classificata al quarto posto, ma in Italia ha conquistato diversi fan. Domenica 7 marzo ha salutato i suoi follower (1 milione) su Instagram, con un buongiorno sexy dal balcone. Pantaloni sportivi e canottiera corta, un look che esalta il fisico mozzafiato della brasiliana.

Tra i commenti alla foto c'è da segnalare quello di Giulia Salemi, sua coinquilina nella casa più spiata d'Italia. All'interno del reality tra l'influencer e Dayane il rapporto non sempre è stato rose e fiori, ma nel finale dell'esperienza hanno ritrovato l'amicizia. "Gattona mia mi manchi", ha scritto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

E a proposito di rapporti nella casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello è tornata su quello suo con Rosalinda Cannavò, nel corso della sua intervista a Verissimo, su Canale5 nel salotto di Silvia Toffanin: "Adesso lei è molto fredda, ma nella casa è stata il mio punto di riferimento, il rapporto però è stato molto altalenante, abbiamo due approcci diversi con le persone, è stata un’amicizia molto forte - ha raccontato -. Non sono lesbica, ho fatto le mie esperienze, so cosa mi piace. Nei primi due mesi il legame era molto intenso anche se non sono andata avanti per paura e per mia figlia a casa. Ma non l’ho mai amata, è stato un sentimento forte di amicizia. Per me conta l’amore, se uomo o donna non importa". Dayane ha quindi proseguito: "Rosalinda non ha capito che volevo essere considerata nel momento in cui si è avvicinata a Zenga, invece io sono stata l’ultima a sapere e mi sono sentita trascurata", ha ammesso. Ora la Mello è tuttavia pronta a ricominciare una nuova avventura.

