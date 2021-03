Lo Stato Sociale a Domenica In, Mara Venier si scatena in Combat pop: "Sono la vecchia che balla"

07 marzo 2021 a

Mara Venier scatenata a Domenica In Speciale Sanremo. La conduttrice del contenitore domenicale di Rai1, nella puntata di domenica 7 marzo, si è scatenata sulle note di Combat pop, brano portato in gara da Lo Stato Sociale. Mara Venier si è infatti intrattenuta prima dell'esibizione di Lodo Guenzi e compagnia. "Ma che fine ha fatto Paddy Jones, la vecchia che balla?", ha chiesto.

E il gruppo di certo non si è sottratto alla domanda: "Sta in Spagna che si diverte ancora, continua a ballare", ha replicato Lodo Guenzi. "Se penso - ha aggiunto il frontman del gruppo - che nel 2018 quando abbiamo fatto Sanremo finivamo alle 3 e lei entrava a 84 anni al Casinò e iniziava a giocare". E così la Venier si è simpaticamente offerta: "Se non c'è lei allora faccio io la vecchia che balla", ha affermato.

Quindi Lo Stato sociale ha accolto volentieri la new entry, che ha ballato il brano Combat pop, che ha ottenuto diversi apprezzamenti nel corso della 71esima edizione di Sanremo, condotta da Amadeus e Fiorello. Alla fine un po' di fiatone non è mancato, ma per Mara Venier solo applausi dal gruppo e dagli opinionisti presenti all'Ariston.

