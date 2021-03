Domenica In a Sanremo, gaffe di Mara Venier con Arisa: "Sei felice in amore". Ma lei cambia discorso

07 marzo 2021 a

a

a

Piccolo fuori programma durante l'esibizione di Arisa a Domenica In speciale Sanremo, andata in onda domenica 7 marzo dal teatro Ariston. La cantante si è esibita nel suo pezzo Potevi fare di più, scritto da Gigi D'Alessio. Un brano che parla di un amore difficile e della fine di una relazione. Mara Venier tuttavia al termine della canzone si è rivolta verso la cantante e le ha detto: "Questa canzone ti ha portato bene - ha affermato - ora sei felice in amore e sono davvero contenta".

Ma la risposta di Arisa non è stata quella attesa: "Vediamo dai, le cose a volte cambiano". E l'amico di Arisa, presente all'Ariston, Cristiano Malgioglio, ha rincarato la dose: "Mara, non c'è niente. Nessun fidanzato", ha detto il paroliere. E lì è calato il gelo, con la Venier che ha provato a rimediare: "Domenica sei da me e mi racconti, non spoilerare". Attualmente Arisa risultava fidanzata con Andrea Di Carlo, autore televisivo e manager proprio della cantante. I due avrebbero già fissato la data delle nozze, che si dovrebbero celebrare il 2 settembre 2021. Di Carlo ha tre figli, nati da una precedente relazione: Tommaso, Matteo e Davide.

Sanremo 2021, scommesse: Ermal Meta, Willie Peyote e Annalisa i favoriti per la vittoria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.