Antonella Clerici, i matrimoni con Giuseppe Motta e Sergio Cossa: da Eddy Martens la figlia Maelle

Antonella Clerici è una delle conduttrici più popolari della tv. Nata a Legnano (Milano) il 6 dicembre 1962 (sotto il segno del Sagittario) è una protagonista indiscussa dei palinsesti Rai, da molti associata come la conduttrice di La Prova del cuoco. Ha condotto pure The Voice Senior e Sanremo. Nel 2000 la prima puntata de La prova del cuoco, trasmissione lasciata nel 2018.

L’unica pausa dalla trasmissione se l’è concessa nel 2009, quando è nata sua figlia, e fu sostituita da Elisa Isoardi. "Sicuramente mi ha fatto soffrire Elisa Isoardi, ma non per colpa sua. Chi avrebbe detto di no? Nessuno - ha spiegato in una intervista concessa a Maurizio Costanzo -. Però io soffrii molto perché avevo appena avuto la mia bambina, pensavo di ritornare a lavorare a La Prova del Cuoco e invece ci fu un veto". Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato ha avuto un flirt con il collega Massimo Giletti.

A Oggi il conduttore televisivo ha rivelato che la loro relazione si sarebbe chiusa per via del desiderio di Antonella Clerici di formare una famiglia: “Dopo un anno, come ogni donna, Antonella che non era più una ragazzina desiderava una famiglia, un figlio, e io cominciai a stare male", ha raccontato il giornalista. La Clerici è stata sposata due volte, il primo con il giocatore di basket Giuseppe Motta, il secondo con il produttore discografico Sergio Cossa); nel 2007 ha iniziato una relazione con Eddy Martens. Eddy era animatore turistico, di 13 anni più giovane di lei. Dopo 2 anni di relazione da lui ha la sua desideratissima prima (e unica) figlia, Maelle. La relazione con Martens si è conclusa nel 2016 a causa di un presunto tradimento di lui. Dal 2016 è fidanzata con Vittorio Garrone. Con l'imprenditore convive ed è sempre più innamorata.

