Oroscopo Corriere, le previsioni per lunedì 8 marzo 2021 segno per segno

L'oroscopo del Corriere di lunedì 8 marzo 2021. Le previsioni per i segni zodiacali per la giornata. Qui di seguito ecco che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Non chiudetevi in voi stessi e nelle vostre insicurezze, lasciate aperte le porte del cuore. Potrebbero presto esserci delle novità interessanti.

TORO

Vi sentite un po' giù in tutto quello che fate e trasportate la vostra agitazione anche in altri settori. Attenzione a non essere catastrofici.

GEMELLI

Se vi sentite in difficoltà, non cercate di ragionare troppo, ma seguite l’istinto perché la vostra arma segreta del giorno è l'intuizione.

CANCRO

Nel vostro mestiere siete consapevoli che certi dettagli possono fare la differenza, quindi mettetevi nelle condizioni di curarli il più possibile.

LEONE

Andare d'accordo con gli altri potrebbe risultare impegnativo oggi. L'influenza degli aspetti planetari può farvi preferire il ritiro e l'isolamento.

VERGINE

Non sorprenderti se oggi sei un po' piagnucoloso. L'influenza dei pianeti può aumentare la vostra sensibilità. Fatevi coraggio se qualcosa va male.

BILANCIA

Il coraggio e l’intraprendenza sono vostre doti su cui fate affidamento. Da tempo cercate un salto di qualità e adesso è l’occasione propizia.

SCORPIONE

Possibili tensioni con il partner: evitate di impuntarvi su questioni di orgoglio o di principio, pensate invece all'idea di fare un regalo alla vostra metà.

SAGITTARIO

Diventa utile una piccola pausa per raccogliere le idee a proposito di un progetto che non vi sembra più così conveniente: rivalutate tutto con cura.

CAPRICORNO

Il momento di freddezza pare passato. Ormai l’attrazione reciproca si consoliderà e alcuni gesti del partner vi riempiranno il cuore di agognata felicità.

ACQUARIO

Le parole non rispecchiano la realtà e le azioni concrete ricevute. Siete stanchi delle solite promesse non mantenute in amore.

PESCI

Organizzatevi al meglio: la vostra presenza potrebbe essere richiesta in più posti durante la giornata. Sarà meglio essere puntuali e preparati.

