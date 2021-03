Enrico Vanzina, dalla moglie Federica Burger ai rapporti difficili con la cognata Lisa Melidoni

07 marzo 2021 a

Carlo Vanzina è uno sceneggiatore e regista italiano, figlio e fratello d'arte. Suo padre è stato il grande regista Steno (Un americano a Roma il film più famoso), il fratello è stato Enrico, pure lui regista. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1994 è sposato con Federica Burger e la coppia non ha figli. Enrico ha dichiarato più volte di aver avuto un rapporto speciale con il fratello Carlo, morto nel 2018, rispetto al quale si è definito molto diverso ma estremamente legato dal punto di vista affettivo.

Dopo la morte del fratello, qualche dissapore ha diviso Enrico Vanzina dalla cognata Lisa Melidoni: "Tra mio marito e suo fratello Enrico ci sono stati solo rapporti professionali - ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera -. Lui era un uomo riservato, il suo dolore non andava raccontato". Enrico infatti ha scritto un libro dedicato interamente al suo rapporto con Carlo dal titolo Mio fratello Carlo. Anche se spesso snobbato dalla critica, che ha bocciato alcune sue pellicole come trash, Vanzina ha sempre potuto contare su un pubblico di affezionati che apprezza i suoi lavori, anche i più controversi. Nato a Roma il 26 marzo 1949, la sua carriera è iniziata come spalla del padre, che lo volle come aiuto regista in film come L’uccello migratore, con Lando Buzzanca, e La poliziotta, con Mariangela Melato, ma ben presto Enrico capì che la regia non faceva per lui. Seguì quindi la strada della sceneggiatura.

Insieme al fratello Carlo, Enrico Vanzina ha firmato molti successi, tra i quali ricordiamo almeno Vacanza in America, Montecarlo Gran Casinò, Le barzellette, Un’estate al mare, Mai stati uniti e Caccia al tesoro. I film dei Vanzina si caratterizzano per la leggerezza, ma non disdegnano di trattare, seppur con ironia e, a volte, con un tocco effettivamente trash, alcune reali abitudini e peculiarità degli italiani. Recentemente Enrico Vanzina ha diretto dei film, ricoprendo il ruolo di regista.

