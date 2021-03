Fiona May, dall'ex marito Gianni Iapichino le figlie Larissa e Anastasia: la separazione nel 2011

07 marzo 2021 a

a

a

Fiona May è una ex saltatrice in lungo italiana, vincitrice di medaglie a Europei, Mondiali e Olimpiadi per l'Italia. Classe 1969, Fiona è originaria di Slough, Inghilterra, dov’è nata il 12 dicembre sotto il segno del Sagittario. In lei scorre anche sangue giamaicano soprattutto da parte dei genitori. Nonostante sia nata nel Regno Unito tuttavia, Fiona May è italiana, da quando ha sposato l’ex marito Gianni Iapichino. Fiona oggi vive vicino a Firenze, precisamente a Calenzano.

Larissa Iapichino show, record U20 di salto un lungo: meglio di lei solo mamma Fiona

L'esordio in maglia azzurra nel 1994 quando ha preso parte agli Europei che si sono tenuti a Helsinki e dove è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo. Dopo lo sport ha provato anche qualche esperienza nel mondo dello spettacolo. Fiona infatti ha preso parte anche alla terza edizione di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci, e ha recitato nella pellicola Butta la luna. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1994 Fiona si è sposata con l'astista Gianni Iapichino da cui ha avuto anche due figlie: Larissa e Anastasia. L’ex marito, inoltre, per anni è stato anche il suo allenatore. Nell’estate del 2011 i due hanno deciso di separarsi. Tra le curiosità sul suo conto, la May possiede una laurea in economia che ha conseguito presso l’università di Leeds.

Larissa Iapichino senza limiti: eguaglia il salto di mamma Fiona e batte il record mondiale U20 I Video

La primogenita, Larissa Iapichino, è pure lei una saltatrice in lungo e pochi giorni fa ha eguagliato il record italiano della madre saltando 6,91. E' giunta quinta agli Europei Indoor. Larissa ha una sorella più piccola, Anastasia. I genitori sono stati sposati per diversi anni ma sono attualmente separati. Per questo motivo vive d’inverno e fino alla fine della scuola con il padre Gianni Iapichino, mentre i restanti mesi dell’anno con la madre Fiona e la sorella Anastasia. Per lei, questa estate, la grande vetrina delle Olimpiadi di Tokyo.

Quelli che il calcio, Francesco Facchinetti con Fiona May ed Enrico Vanzina grandi protagonisti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.