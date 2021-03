Wanda Nara, bikini con lato b in primo piano e nostalgia del mare: "Ne ho davvero bisogno" | Foto

07 marzo 2021 a

a

a

Wanda Nara non delude mai i suoi 7,5 milioni di follower su Instagram. Alterna foto sexy (comunque prevalenti) a scatti in cui dà spazio ai figli, mentre in pochissimi si vede il marito Mauro Icardi. L'ultima immagine sensuale ha fatto letteralmente impazzire il web. Wanda Nara infatti ha pubblicato una foto nostalgica dell'estate, con lei ammiccante sulla spiaggia immersa nel mare.

"Ne ho davvero bisogno", recita la didascalia a corredo dell'immagine, in cui viene esaltato il fisico esplosivo della showgirl argentina, con un lato b prorompente in bella evidenza. Wanda si gode il suo soggiorno parigino ma evidentemente un po' di nostalgia dell'estate e del mare a una passionale come lei inevitabilmente viene. E tra i posti in cui Wanda vorrebbe tornare volentieri c'è senza dubbio Milano. Con Icardi ha un appartamento da mille e una notte e l'agente di Maurito non ha fatto mai mistero di preferire l'Italia alla Francia. Da qui le mosse di mercato di Wanda, che vorrebbe per il suo Mauro (ai margini della rosa nel Psg) un futuro in rossonero con la maglia del Milan.

Wanda Nara, selfie hot da Parigi: seno incontenibile prima della doccia | Foto

Condizione indispensabile affinché l'operazione possa avvenire è però il raggiungimento da parte della squadra di Pioli di un posto in Champions League. L'ipotesi Milan è vista con entusiasmo da Maurito e dalla sua signora. In più rappresenterebbe un ulteriore sgarbo alla sua ex squadra, l'Inter. La valutazione del giocatore è intorno ai 50 milioni di euro. L'unica incognita è rappresentata proprio dal carattere esuberante di Wanda Nara, che fu decisivo nel rapporto finito in malora tra Icardi e i nerazzurri. Wanda infatti non mancava, in tv o sui social, di svelare segreti di spogliatoio o punzecchiare allenatori e compagni di squadra del marito. Da lì a Icardi fu tolta la fascia di capitano, rapporto in crisi e inevitabile cessione. Ora Wanda ha voglia di riprovarci nell'altra sponda di Milano.

Wanda Nara beffata dallo specchio: primo piano, ma è completamente nuda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.