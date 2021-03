Maneskin, Damiano e la bassista Victoria: "Siamo più che amici". L'amore finito con Lucrezia Petracca

07 marzo 2021 a

Il trionfo dei Maneskin a Sanremo 2021 ha portato alla ribalta il frontman Damiano David. Damiano è considerato ormai un vero e proprio sex symbol. Nato a Roma l'8 gennaio 1999, fin da piccolo è sempre stato appassionato di musica e nel 2014 ha anche lasciato il liceo classico per dedicarsi a tutto tondo al mondo musicale. Damiano ha iniziato a cantare all’età di 15 anni e a fare moltissima gavetta con il suo gruppo; nonostante l’interesse per la musica, ha più volte ammesso di non suonare nessuno strumento.

Damiano ha fondato i Maneskin nel 2015 insieme a Thomas Raggi (il chitarrista), Victoria De Angelis (bassista) ed Ethan Torchio, il batterista. Dopo tantissima gavetta sono riusciti ad approdare sul palco di X Factor nel 2017, aggiudicandosi un posto nel team di Manuel Agnelli. Nel talent si sono piazzati secondi, alle spalle di Lorenzo Licitra. Nel 2017 Damiano aveva parlato così a Diva e donna: "Le donne? Sono aperto a tutto, over, under, tanto sono single", aveva rivelato. In quel periodo infatti aveva appena concluso la storia con la sua fidanzata Lucrezia Petracca, lontana dal mondo dello spettacolo.



Sempre per quanto riguarda la sua vita privata, da tempo circola il gossip di un presunto flirt tra lui e la bassista del gruppo Victoria De Angelis. I due ragazzi hanno sempre smentito, anche se nel corso di una intervista a Le Iene dello scorso dicembre non hanno escluso l'ipotesi: "Abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa", aveva affermato Damiano. Lei si era lasciata andare a un "chissà". Victoria è nata a Roma ma ha origini danesi. Ha sempre affermato di non sentirsi affatto in difetto fra tre uomini: "Per me non è importante il sesso di una persona. Conta il rapporto che ho con lei. E con i ragazzi il mio legame è fraterno", ha raccontato a Cosmopolitan nel 2019.

