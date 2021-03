Sanremo 2021, Federica Pellegrini a gambe nude all'Ariston: l'abito con spacco che incanta

07 marzo 2021 a

a

a

Federica Pellegrini stella dell'Ariston nell'ultima serata di Sanremo 2021. Look sexy e piccolo incidente quando con Alberto Tomba scende la scalinata del Festival. Eccola la Divina che incanta i telespettatori di Sanremo con foto e video che poi rimbalzano sui social.

La più grande nuotatrice italiana di sempre (si è presentata come ospite alla kermesse con un abito da sera blu elettrico, che è stato molto apprezzato e che ha esaltato il suo fisico statuario. L'occhio a molti è caduto inevitabilmente sulle gambe, lasciate nude da uno spacco molto evidente. Gambe in bella mostra a ogni gradino sceso da Federica, la campionessa è stata ammirata per la bellezza dell'abito scelto per presentarsi all'Ariston, e per la grazia esibita. Una partecipazione apprezzata quella di Fede, forse la campionessa italiana più grande di tutti i tempi (non solo del nuoto quindi). Incantevole e davvero disinvolta come molti hanno sottolineato nelle varie discussioni sui social.

Federica Pellegrini a "C'è Posta per Te": l'amore per Matteo Giunta, suo preparatore atletico

La partecipazione della campionessa e Albertone nazionale è stata uno dei pezzi forti della finalissima del Festival che qualche ora più tardi ha incoronato i Maneskin. I due miti azzurri hanno infatti presentato al pubblico a casa, Dado e Futura, i due possibili loghi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, invitando i telespettatori a votare il loro preferito.

"Sono felice di essere tornata al Festival per lanciare il voto popolare di Milano Cortina 2026 - ha detto Federica sul palco dell'Ariston -. L’ultima volta che ci ero stata era 9 anni fa con Gianni Morandi. L’ansia di scendere quelle scale è la stessa, ma l'emozione è ancora più forte. Questi Giochi saranno una vetrina straordinaria e una grande occasione per il Paese. Saranno i Giochi di tutti e tutti devono partecipare a partire da questo voto sull'App e sul sito di Milano Cortina 2026".

Federica Pellegrini, tutti gli amori della campionessa. Dopo Tokyo vuole un figlio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.