Fabio Fazio, dal matrimonio con Gioia i figli Michele e Caterina: il soprannome di Bono Vox

"In qualche modo, domenica ci saremo". Fabio Fazio ha annunciato così il suo ritorno a Che tempo che fa, nella puntata di domenica 7 marzo dopo il forfait della settimana scorsa a causa di un intervento chirurgico. Post seguito dall'hashtag #stiamosempreattenti, a dimostrazione di come Fazio non sia proprio al 100%, ma abile comunque per riprendere le redini della sua trasmissione. Fabio Fazio è uno dei conduttori televisivi più famosi in Italia.

Nato il 30 novembre del 1964 sotto il segno del Sagittario e originario di Savona, ha raggiunto il successo con Quelli che il calcio, nel 1993, poi con Che tempo che fa è arrivata la consacrazione, programma culturale in cui ha modo d’intervistare i personaggi più influenti del mondo: dalla musica alla politica, dal cinema alla letteratura. In quest'ultimo mese è riuscito a piazzare i colpi Obama e Bill Gates. Per quanto riguarda la sua vita privata, la moglie è Gioia Selis, con la quale è sposato dal 1994 e con cui ha avuto i due figli: Michele, loro primogenito e nato nel 2004 e Caterina, venuta al mondo nel 2009.

La coppia preferisce restare lontano dai riflettori, e ama dedicarsi alle attività di una famiglia normale: escursioni all’aria aperta e passeggiate tutti insieme in città. I due si sono sposati il 23 luglio del 1994 nella città natale di lui, Savona. Qualche curiosità, il leader degli U2, Bono, in seguito alla puntata in cui è stato intervistato da Fazio, disse di lui: "Io ed Edge siamo d’accordo su una cosa: quest’uomo tra tutti i conduttori con cui abbiamo lavorato nel mondo è il più calmo, è granitico, impossibile fare quello che fa lui ed essere così calmi. Bisogna cambiargli il nome questa sera in Mr. Valium", ha affermato in una intervista. Fazio ama molto il cantautorato italiano: i suoi artisti preferiti sono Paolo Conte e Fabrizio De André.

