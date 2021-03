Domenica In, gli artisti di Sanremo 2021 oggi con Mara Venier. Achille Lauro stupirà ancora. Cambia l'orario

07 marzo 2021 a

Domenica In c'è, va in onda oggi 7 marzo 2021 ma le novità sono due. Una riguarda l'orario: non aspettate l'inizio della trasmissione di Rai1 alle ore 14 perché inizierà in ritardo. Il via è infatti previsto alle ore 15.30. L'altra novità è che Mara Venier farà la trasmissione in diretta da Sanremo, dal palco dell'Ariston dove questa notte si è concluso il Festival con la vittoria dei Maneskin. Un programma che si allungherà.

La conclusione è prevista per le 20. Saranno oltre quattro ore di diretta che racconteranno la settimana del Festival condotta da Amadeus con la partecipazione di Rosario Fiorello, a poche ore dalla conclusione della finale. Secondo le anticipazioni si tratterà di una puntata speciale dedicata alla 71^ edizione del Festival di Sanremo dove non mancheranno le sorprese, a cominciere da quella di Achille Lauro.

Saranno presenti a “Domenica In Speciale Sanremo” il vincitore e tutto il cast dei cantanti che hanno preso parte a questa edizione, ma nel corso della puntata interverranno anche Achille Lauro con un quadro speciale realizzato appositamente per Mara Venier dal titolo ‘Marilù’ e il vincitore della categoria giovani, Gaudiano.

In studio, a commentare la kermesse e i suoi protagonisti ci saranno Cristiano Malgioglio, Giovanna Botteri, Pino Strabioli, Roberto Poletti, Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Vincenzo De Lucia intratterrà il pubblico con ironia attraverso un’imitazione straordinaria della grande Ornella Vanoni che è stata ospite della finale incantando con Gabbani. In studio anche l’attrice Tecla Insolia per presentare la fiction Rai ‘La bambina che non voleva cantare’.

Non solo Sanremo, verrà dato spazio all'attualità con attenzione alla Campagna di Vaccinazione nel nostro Paese: in collegamento il professor Bassetti e Irama, in gara a quest’ultimo Festival di Sanremo, che porterà la sua testimonianza visto che è rimasto in quarantena perché a contatto con un positivo dello staff. Una puntata nel segno della tradizione ma dove non mancheranno i colpi di scena.

