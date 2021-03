Sanremo 2021, il trionfo rock dei Maneskin, gioia social: "Abbiamo fatto la rivoluzione" | Foto

07 marzo 2021 a

"Abbiamo fatto la rivoluzione". Queste le parole dei Maneskin subito dopo il trionfo a Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni. La band ha pubblicato una foto con il premio vinto qualche minuto più tardi della proclamazione avvenuta sul palco del teatro Ariston. Un successo per certi versi a sorpresa, con la rimonta da parte dei Maneskin che si è concretizzata nell'ultima serata di sabato 6 marzo.

La band ha preceduto Fedez e Francesca Michielin (pure loro protagonisti di una notevole rimonta rispetto alle altre serate) ed Ermal Meta, che ha condotto la classifica proprio fino alla serata conclusiva. Per lui probabilmente una beffa, così come per Annalisa (solo settima), Arisa (decima) e Noemi (finita addirittura nelle retrovie), le tre donne accreditate dei favori del pronostico alla vigilia. Al quarto posto Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima. Tra i commenti al post social dei Maneskin spiccano quelli di Max Gazzè (pure lui presente al Festival con il brano Il farmacista, giunto diciassettesimo) e Fiorella Mannoia, che hanno scritto un emblematico: "Daje". Nella serata finale di Sanremo 2021, la band si era inoltre fatta notare per un altro gesto. Al termine dell'esibizione e della performance nel loro brano Zitti e buoni, il gruppo ha esteso l’omaggio floreale ai musicisti impegnati al festival. Alla fine dello loro interpretazione, il frotman Damiano ha chiamato sul palco il direttore d’orchestra Enrico Melozzi per consegnargli uno dei mazzi di fiori ricevuti. "è un modo simbolico per darli a tutti i direttori del festival e a tutti musicisti che hanno partecipato a questo Sanremo", ha detto. "Grandissimi Maneskin vincono Sanremo 2021. Damiano, Victoria, Thomas, Ethan, da Roma complimenti!"; ha scritto su twitter la sindaca della capitale, Virginia Raggi.

Maneskin, il video ufficiale di Zitti e buoni, il pezzo rock che ha vinto Sanremo

