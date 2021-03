Linea Verde, suggestivo viaggio in provincia di Siena: alla scoperta della Valdelsa su Rai1

07 marzo 2021 a

a

a

Toscana, i suoi colori, i suoi sapori, le bellezze e la sua storia sono al centro di un programma che segnatamente vedrà al centro la splendida provincia di Siena. Tra la campagna senese, in una delle valli più dolci e riservate della regione, arriva questa puntata di “Linea Verde” di oggi domenica 7 marzo, alle 12.20, su Rai1. Un viaggio in Val d’EIsa condotti da Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone Calabrese.

Linea Verde sulle orme di San Benedetto

Secondo le anticipazioni fornite dalla Rai su questo programma, Ingrid Muccitelli partirà alla scoperta di Casole e della sua comunità di artisti, mentre Beppe Convertini esplorando la campagna intervisterà Salvatore che, da ragazzino negli anni 50, arriva in VaI d’Elsa dalla lontanissima Sicilia.

Intanto Peppone si cimenterà nel cicloturismo, eccellenza di questo territorio, come lo sono anche i maiali di cinta senese: una razza che ha rischiato l’estinzione ma che grazie al lavoro degli allevatori oggi è tornata a popolare i boschi della Montagnola.

A Linea Verde protagoniste le meraviglie della Tuscia e della Calabria



Lasciati a malincuore formaggi e salumi, il viaggio in bicicletta di Peppone proseguirà sino alla città fortezza di Monteriggioni. Ingrid Muccitelli invece con l’aiuto dell’enologo Paolo racconterà tutto sul vitigno simbolo della Toscana, il Sangiovese, da cui nascono vini famosissimi come il Brunello e il Chianti Classico. Beppe Convertini svelerà tante storie di questo territorio dove l’uomo coltiva la terra da migliaia di anni, senza dimenticare che in questi luoghi l’agricoltura non è l’unica risorsa, lo è anche la rinomata “arte del cristallo” di Colle Val d’EIsa. Lo storico dell’arte Costantino d’Orazio mostrerà San Gimignano un luogo dove arte e paesaggio si sposano con successo. Come nelle migliori tradizioni il viaggio di “Linea Verde” si concluderà a tavola assaporando sapori e profumi della Vai d’Elsa racchiusi nei tortelli dello chef Daniele. Una puntata imperdibile che mostra un pezzo di Toscana unica per bellezza e qualità della vita, una meta sognata e invidiata e che presenta ogni angolo da scoprire.

Linea Verde va alla scoperta del castello di Fumone e del Teramano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.