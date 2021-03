Sanremo 2021, ascolti serata finale: la prima parte sfiora il 50% con oltre 13 milioni di spettatori

07 marzo 2021 a

Sono stati 13.203.000 gli spettatori che hanno seguito sabato 6 marzo su Rai1 la prima parte della finale di Sanremo 2021, pari al 49,9% di share. L’anno scorso la prima parte della serata finale del Festival era stata seguita da 13.638.000 spettatori con il 56,8% di share. La seconda parte del Festival (rilevata nei dati di domenica 7 fino all’1.59 di notte) è stata seguita da 7.730.000 spettatori con il 62,5% di share. L’anno scorso la seconda parte della finale di Sanremo 2020 era stata seguita da 8.969.000 spettatori con il 68,8% di share.

A Willie Peyote il Premio della Critica Mia Martini per il brano "Mai dire mai (la locura)"

La media ponderata dell’ultima serata di Sanremo 2021 è stata pari a 10.715.000 spettatori con il 53,5% di share. La media della finale di Sanremo 2020 era stata di 11.477.000 spettatori con il 60,6% di share. In termini di ascolto medio, sabato 6 marzo gli Amarello hanno fatto però meglio del festival di Claudio Baglioni del 2019 (che ebbe un ascolto medio in finale di 10.622.000 e si chiuse all’1.34). In termini di share, invece la media di sabato 6 marzo è la peggiore degli ultimi cinque anni, visto che a fare peggio fu la finale del festival di Conti del 2016 con il 52,52% di share.

Rimonta di Fedez e Michielin: secondo posto. Il Codacons: "Appello Ferragni ha violato par condicio"

Questa la classifica completa del festival: Maneskin vincitori con Zitti e buoni, Fedez e Francesca Michielin secondi, Ermal Meta terzo, Colapesce Dimartino quarti, Irama quinto, Willie Peyote sesto, Annalisa settima, Madame ottava, Orietta Berti nona, Arisa decima, La Rappresentante di Lista undicesimi, Extraliscio dodicesimi, Lo Stato Sociale tedicesimi, Noemi quattordicesima, Malika Ayane quindicesima, Fulminacci sedicesimo, Max Gazzè diciassettesimo, Fasma diciottesimo, Gaia diciannovesima, Coma_Cose ventesimi, Ghemon ventunesimo, Francesco Renga ventiduesimo, Gio Evan ventitresimo, Bugo ventiquattresimo, Aiello venticinquesimo, Random ventiseiesimo. Il premio della critica intitolato a Mia Martini è andato a Willie Peyote, piazzatosi al sesto posto in classifica generale.

Sanremo 2021, vincono i Maneskin: il rock trionfa al Festival

