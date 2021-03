Elodie, scatto pazzesco con Bulgari. E Marracash scherza: "Ti avevo detto scappiamo con i gioielli" | Foto

07 marzo 2021 a

Reduce dalla sua presenza a Sanremo 2021 che ha convinto sia il pubblico che la critica, Elodie ha pubblicato su Instagram, dove può contare su quasi 3 milioni di follower, una sorta di foto ricordo della sua partecipazione alla rassegna canora condotta da Amadeus e Fiorello. Un primo piano con il gioiello (una collana) che ha caratterizzato una delle sue esibizioni: "This is Bulgari", ha scritto a corredo dell'immagine. Un gioiello pazzesco, che esalta ancora di più la bellezza e il fascino del viso della cantante cresciuta nella periferia di Roma.

A commentare lo scatto subito Marracash, il rapper fidanzato di Elodie, che ha scherzato così: "Te l'avevo detto di scappare con i gioielli", ha scritto. Complimenti dalla stilista Elisabetta Franchi e ovviamente dalla stessa pagina ufficiale di Bulgari, per concludere i commenti vip con Sandra Milo. L'attrice ha incoronato Elodie: "Solo il meglio dell'alta gioielleria italiana famosa nel mondo per adornare il collo di una stella", ha scritto. D'altronde la stessa cantante in una intervista al Corriere della Sera ha ammesso che finalmente ora si piace: "Oggi mi sento figa e mi sento anche bambina. Mi sento fragile e allo stesso tempo potente. Volevo farmi conoscere, raccontare la mia storia e farmi un regalo", ha commentato in una intervista al quotidiano milanese. "Volevo fare uno spettacolo tv, una performance di quelle che non si vedono più, volevo essere una donna-spettacolo - ha affermato -. Mi sono riguardata ore di video su YouTube e quando ho visto la Carrà, star internazionale che ha sempre mantenuto un carattere italiano, è stato il punto di partenza. Avevo paura di cadere nel ridicolo o di passare per presuntuosa, la linea è sottile. Mai ballato così nei miei spettacoli - ha aggiunto Elodie - però quando facevo la cubista sì. È stato utile".

