Maneskin, il video ufficiale di Zitti e buoni, la canzone rock che ha vinto il Festival di Sanremo

07 marzo 2021 a

a

a

E' il rock a vincere la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Contro ogni pronostico lo splendido pezzo dei Maneskin viene premiato in particolare dal televoto e sul filo di lana vince lo sprint decisivo. Il video ufficiale del brano dal titolo Zitti e buoni è stato pubblicato il 3 marzo ed ha già collezionato centina e centinaia di migliaia di visualizzazioni. Il video è figlio di un’idea degli stessi Maneskin e di Simone Peluso che si è occupato della regia e del montaggio. Maneskin in danese significa Chiaro di luna.

La band è nata a Roma nel 2015 ed è formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Si sono fatti conoscere al grande pubblico partecipando all'undicesima edizione di X Factor in cui nel 2017 arrivarono secondi e firmarono un contratto con l'etichetta discografica Sony Music. La bassista Victoria De Angelis e il chitarrista Thomas Raggi avevano fondato il gruppo addirittura alle scuole medie, poi si è unito il cantante Damiano David, mentre è servito un annuncio Facebook per incontrare il batterista Ethan Torchio.

Sanremo 2021, vincono i Maneskin: il rock trionfa al Festival

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Zitti e buoni

ZITTI E BUONI

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi, fra', di fango

Giallo di siga fra le dita

Io con la siga camminando

Scusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

E anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo li prendo a calci 'sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro, no

Io, ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina…

A Willie Peyote il Premio della Critica Mia Martini per il brano "Mai dire mai (la locura)"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.