Sanremo 2021, la rimonta di Fedez e Michielin: secondo posto. Il Codacons: "Appello Ferragni ha violato par condicio"

Grande rimonta di Fedez con Francesca Michielin: la coppia scala la classifica del Festival di Sanremo 2021 (era diciassettesima venerdì sera) e arriva al secondo posto battuta soltanto dai Maneskin (58% dei voti nella finale a tre contro il 28%).

Sanremo 2021, vincono i Maneskin: il rock trionfa al Festival

Prima della proclamazione della classifica finale, il Codacons aveva annunciato di vigilare "sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa", per verificare se l’appello di Chiara Ferragni a votare il marito Fedez in gara a Sanremo con Francesca Michielin potesse incorrere in qualche violazione. Lo aveva affermato l’associazione all’Adnkronos, spiegando: "Il regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata". Codacons si era spinta oltre prefigurando evidentemente la rimonta di Fedez e Michielin spinta dalla potenza social di Chiara Ferragni. Utilizzare dunque "un bacino di utenza di 23 milioni di follower per favorire un artista a discapito degli altri potrebbe determinare una violazione sia del regolamento del festival che delle delibere Agcom, ed in tal senso, in caso di votazioni anomale attraverso il televoto il Codacons avvierà le dovute azioni legale per annullare la classifica finale di Sanremo 2021".

Prima della finale infatti Chiara Ferragni aveva scritto un paio di post su Instagram chiedendo ai suoi followers di votare per Fedez e Francesca. "Stasera era un po’meno agitato. Votateli al 4754751, codice 11" il post che ha catturato oltre 500mila like. Seguito un paio d'ore dopo da un altro con scritto "Forza amore un ultimo sforzo. Codice 02 al televoto" che ha strappato invece quasi 200mila like. Numeri clamorosi quelli dei followers dell'influencer e che avevano messo in preallarme il Codacons.

A Willie Peyote il Premio della Critica Mia Martini per il brano "Mai dire mai (la locura)"

