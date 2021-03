Sanremo 2021, il quadro finale di Achille Lauro: una rosa gli trafigge il petto

L'artista romano invita tutti a restare umani dal palco dell'Ariston.

L'ultimo quadro di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2021 è sulle note di "C'est la vie" uno dei suoi successi, nella versione classica. Il cantante romano ha un look più sobrio di quanto ha solitamente abituato: doppiopetto ciclamino, capelli con il gel. Poi il colpo di scena, apre la giacca e il suo petto è perforato dagli steli spinosi di una rosa che lo fanno sanguinare aprendo delle ferite. Verso il finale, la canzone lascia spazio alle registrazioni di insulti di ogni tipo ricevuti dall’artista negli ultimi anni.

"È giunto il nostro momento. La nostra stessa fine in questa strana fiaba. La più grande storia raccontata mai. Maschere dissimili recitano per il compimento della stessa grande opera. Tragedia e commedia. Essenza ed esistenza. Intesa e incomprensione. Elementi di un’orchestra troppo grande per essere compresa da comuni mortali. È giunto il nostro momento. Colpevoli, innocenti. Attori, uditori. Santi, peccatori. Tutti insieme sulla stessa strada di stelle Di fronte alle porte del Paradiso. Tutti con la stessa carne debole. La stessa rosa che ci trafigge il petto. Insieme, inginocchiati davanti al sipario della vita. E così sia. Dio benedica solo noi esseri umani" dice Lauro a esibizione terminata. Un invito a restare umani. Con dedica all'orchestra. L'esibizione dell'artista è stata preceduta dal ballerino Giacomo Castellana, solista dell’Opera di Roma.

In conferenza, prima dell'ultima puntata, Lauro aveva spiegato i suoi quadri e il suo progetto: "Quando Amadeus mi ha fatto l’omaggio di chiamarmi al Festival ho voluto pensare ad un progetto molto più ampio della mia zona di comfort, di venire qui a fare l’ospite. Così ho pensato di fare un viaggio nei generi musicali attraverso delle rappresentazioni, incarnando non un personaggio questa volta ma l’essenza del genere. Quindi siamo partiti dal Glam Rock, che è uno dei miei preferiti perché porta il messaggio importante di avere il coraggio di essere. Poi siamo passati per il rock’n’roll e volevamo portare la leggerezza, la spensieratezza: anche il bacio di Claudio Santamaria e Francesca Barra in questo momento storico è qualcosa di forte. Poi siamo passati per il pop, con un omaggio agli incompresi, che era uno dei punti che preferivo, perché il pop in Italia è un genere banalizzato, ridotto a qualcosa di frivolo, di poco artistico, invece noi volevamo portare un’esibizione teatrale, che facesse capire la costruzione che c’è dietro anche ad un genere così: sono stato onorato della presenza della Guerritore e di Emma. Ieri abbiamo portato il punk senza regole, Fiorello era perfetto per legittimare questo genere su un palco così importante e poi ho voluto portare il mio chitarrista di sempre Boss Doms, con cui ho affrontato il Sanremo che ci ha reso quelli che siamo, e la mia band".

