Sanremo 2021, Ornella Vanoni emoziona con Gabbani: "Rallegriamo un momento difficile"

06 marzo 2021 a

a

a



E' stato uno dei pezzi forti. "L’emozione è uguale anche se non c’è il pubblico. E il pubblico c’è, ce n’è molto, anche se non lo vediamo". A parlare è Ornella Vanoni che arriva sul palco della finale di Sanremo 2021 accompagnata da Fiorello, con cui scende la scala.

Gino Paoli, dal tentato suicidio agli amori con Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni. I figli Giovanni, Amanda, Nicolò e Tommaso

"Se avete una standing ovation mandatela subito», suggerisce Fiorello e subito sullo schermo ne appare una del 2008. Ornella, in look total black, propone un medley che unisce "Una ragione di più’, ’La musica è finita', ’Mi sono innamorato' e ’Domani è un altro giorno'. Poi rivolta all’orchestra dice: "Sono più importanti loro del pubblico perché ne capiscono di più". Dopo la pubblicità, la raggiunge Francesco Gabbani e si siede al pianoforte per l’annunciato duetto sulle note di ’Un sorriso dentro al pianto'. "Questo momento serve per rallegrare un momento difficile che sembra non avere fine. È molto importante avere fatto questo festival comunque", afferma in conclusione Ornella lasciando il palco.

Sanremo 2021, la scaletta della finale di stasera: ospiti e i 26 big in gara

E' stato un momento emozionate di questa finale di Sanremo 2021. In precedenza, tornando alla gara, anche Fedez ha ricevuto i fiori di Sanremo al termine della sua esibizione sul palco in coppia con Francesca Michielin. Nei giorni scorsi, la coppia aveva sollevato la ’polemica' dei fiori solo alle artiste donne, e la Michielin, nel corso di una delle serate, aveva ceduto i fiori al partner artistico perché "io e Fede facciamo una sera ciascuno" aveva dichiarato.

Nel frattempo Chiara Ferragni su instagram ha invitato a votare per il marito Fedez in gara al festival di Sanremo con Francesca Michielin. "Stasera era un pòmeno agitato. Votateli al 4754751 codice 11»" ha scritto sui social. Il voto dei telespettori contribuirà in questa finale a determinare il vincitore dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo, una edizione senza pubblico e così piena di emozioni.

Ornella Vanoni, gli amori con Giorgio Strehler e Gino Paoli: dal matrimonio con Ardenzi il figlio Cristiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.