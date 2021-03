Sanremo 2021, Ibrahimovic fa la formazione del Festival: "Fiorello fantasista, l'orchestra ha difeso la musica"

06 marzo 2021 a

a

a

Uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2021 è stato Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese del Milan ha partecipato a quattro serate su cinque della kermesse musicale e puntata dopo ogni puntata si è sciolto sempre più riuscendo alla fine a trovarsi a suo agio. Gli autori per lui hanno ritagliato un ruolo "da cattivo" nei confronti del conduttore Amadeus, ma una cattivera ironica. Così nell'ultima puntata è riuscito lo sketch della formazione del Festival.

Sanremo 2021, il vincitore lo decidono anche i telespettatori: i codici per votare

"Sono contento del mio Festival ma ho fatto un errore: non ho scelto il colore della tua giacca". Esordisce così Zlatan Ibrahimovic rivolgendosi ad Amadeus. "Oggi ti ho portato la formazione del Festival. In attacco c’è Zlatan affiancato da Ibra, a centrocampo Fiorello perché ha fantasia e il calcio ha bisogno dei fantasisti, dietro l’orchestra che ha difeso con i denti la forza della musica. Tu, Ama, vai in porta. Se non ti va, ti siedi in panchina, se non vuoi in tribuna oppure vai proprio a casa", ha aggiunto con il sorriso Ibrahimovic. Infine ancora una battuta su Achille Lauro: "Mi sta simpatico, volevo scambiare la maglia con lui ma non si può perché è sempre nudo".

Video su questo argomento Gaudiano vince con Polvere da sparo tra le Nuove Proposte

Ibrahimovic è stato anche protagonista di un episodio extra Festival quando per arrivare in tempo alla puntata del 4 marzo, essendo in ritardo a causa di un incidente in autostrada che ha bloccato il traffico, si è fatto dare un passaggio da un motociclista. "Gli ho chiesto di portarmi a Sanremo. Meno male che era milanista. Lo sapevano solo il mio autista e il mio braccio destro. Avevo addosso un Gps così se questa persona mi portava da qualche altra parte qualcuno l’avrebbe saputo. Poi ho notato che non guidava bene e allora gli ho detto: 'Fai guidare me, così io non ho paura e tu non hai responsabilità’. Ma lui mi ha detto di no. Quando siamo arrivati mi ha detto che non aveva mai guidato in autostrada. Gli ho detto di non preoccuparsi, che aveva fatto un buon lavoro" la storia raccontata proprio da Ibra.

Sanremo 2021, la scaletta della finale di stasera: ospiti e i 26 big in gara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.