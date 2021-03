Sanremo 2021, il vincitore lo decidono anche i telespettatori: i codici per votare

06 marzo 2021 a

Via alla serata finale di Sanremo 2021. E' la notte che decide il vincitore del 71esimo Festival della Canzone Italiana. Oltre alla sala stampa e alla giuria Demoscopica, durante questa serata finale voteranno anche i telespettatori tramite il televoto. Ill pubblico da casa conterà. E molto, nel verdetto finale di questa notte. Ecco i numeri per votare i cantanti in gara: 894001 da telefono fisso, 4754751 da mobile. Ogni spettatore potrà esprimere al massimo 5 voti per sessioni. Il costo massimo per ogni voto espresso sarà di 51 centesimi.

I telespettatori che entrano in scena, non hanno un peso relativo ma consistente. La classifica della serata finale che decreterà il vincitore di Sanremo 2021 sarà infatti articolata in questo modo: il televoto con peso del 34%, la Giuria Sala Stampa con un peso del 33%, infine la Giuria Demoscopica che peserà al 33%.

I codici per votare i cantanti in gara di Sanremo 2021

Ghemon 01

Gaia 02

Irama 03

Gio Evan 04

Ermal Meta 05

Fulminacci 06

Francesco Renga 07

Extraliscio feat. Davide Toffolo 08

Colapesce e Dimartino 09

Malika Ayane 10

Francesca Michielin e Fedez 11

Willie Peyote 12

Orietta Berti 13

Arisa 14

Bugo 15

Maneskin 16

Madame 17

La Rappresentante di Lista 18

Annalisa 19

Coma_Cose 20

Lo Stato Sociale 21

Random 22

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band 23

Noemi 24

Fasma 25

Aiello 26

In apertura di serata, Fiorello ha ritrovato gli Urban Theory, i ballerini-performer che aveva già coinvolto a Viva RaiPlay, per il suo primo ingresso sul palco della finale di Sanremo 2021 in cui ha proposto un omaggio a Little Tony con un medley. Giacca di pelle rossa con frange e bandana al collo in tinta, Fiore ha proposto un medley con ’La spada nel cuore'.

