Federica Pellegrini, tutti gli amori della campionessa. Dopo Tokyo vuole un figlio

06 marzo 2021 a

a

a

Federica Pellegrini questa sera ospite, durante il Festival di Sanremo 2021, con Alberto Tomba lanceranno il sondaggio per decidere quale sarà il logo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si tratterà di una decisione popolare, votando sul sito della manifestazione.

Sanremo 2021, la scaletta della finale di stasera: ospiti e i 26 big in gara

Federica ha 32 anni ed è originaria di Mirano. Sta preparando la sua quinta partecipazione alle Olimpiadi, quelle di Tokyo della prossima estate. La più grande nuotatrice italiana ha partecipato per la prima voltai ai Giochi Olimpici nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia d'argento nei 200 m stile libero divenendo all’epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d'oro regalando all'Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto. Nella sua lunghissima carriera, nei 200 stile libero ha vinto 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo salendo sul podio in otto edizioni consecutive del Mondiale. Ha vinto due volte l'oro anche nei 400 stile libero, diventando la prima nuotatrice capace di vincere consecutivamente il titolo in entrambe le distanze in due diverse edizioni della manifestazione. Tra gli altri titoli anche 8 medaglie d'oro all'Europeo e 127 titoli assoluti. In totale vanta 11 record mondiali.

Piuttosto movimentata la sua vita sentimentale, parallela alla sua carriera nel nuoto. Infatti dal 2008 al 2011 ha avuto una relazione con Luca Marin. Poi lei si innamora di Filippo Magnini, altro nuotatare, per un rapporto che - tra alti e bassi - va avanti sino al 2018. Poi a Federica viene attribuito un nuovo flirt con il suo preparatore atletico, il cugino di Filippo Magnini, Matteo Giunta, ma lei si dichiara single e smentisce le voci. Poco dopo una serie di paparazzate, nel 2020 la coppia esce allo scoperto facendosi vedere spesso mano nella mano. Si ritirerà dopo Tokyo 2021 con l'obiettivo di diventare mamma.

Amadeus, l'annuncio: "Non farò il Festival di Sanremo l'anno prossimo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.