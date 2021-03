Tecla Insolia, chi è l'attrice protagonista della fiction su Nada: lo scorso anno seconda tra le Nuove Proposte di Sanremo

06 marzo 2021 a

a

a

Tecla Marianna Insolia è tra le co-conduttrici della finale del Festival di Sanremo 2021, stasera sabato 6 marzo. La giovanissima cantante e attrice, ha 17 anni, è stata scelta per interpretare il ruolo di Nada da adolescente nella fiction dal titolo La bambina che non voleva cantare. Un autentico enfant prodige che si dimostra anche molto abile a districarsi sia nel cinema che nella musica con il palco di Ariston che l'ha già vista protagonista e capace di sorprendere nell'edizione precedente questa in corso.

Sanremo 2021, la scaletta della finale di stasera: ospiti e i 26 big in gara

Nata a Varese da genitori siciliani ma cresciuta in Toscana, a Piombino, sin da piccolissima ha iniziato a stuidare presso la Woodstock Academy. Ha due fratelli: Gioele e Santiago. Ha partecipato a diversi eventi tra cui il Festival di Castrocaro e programmi televisivi come Pequeños gigantes, in cui, nel 2016, si classifica terza. Nel 2019 ha vinto Sanremo Young con il suo brano 8 marzo che presenta poi al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte, grazie al quale arriva seconda e vince il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci, meritato "per aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali".

Amadeus, l'annuncio: "Non farò il Festival di Sanremo l'anno prossimo"

Parallelamente intraprende anche la carriera di attrice. Nel 2018 interpreta una piccola parte nella fiction L'allieva e dal 2020 recita nella serie televisiva Vite in fuga. Durante una lunga intervista a Leggo, ha ricordato com’è iniziata la sua carriera: "Dalla vittoria a “Sanremo Young” con Antonella Clerici. Dava l’accesso a Sanremo Giovani, da lì poi sono arrivata all’Ariston tra le Nuove Proposte. Secondo posto ma ho vinto il premio “Lucio Dalla” della Sala stampa Radio-Tv". Nel nuovo film di Rai 1 sarà Nada. Tecla ha ricevuto proprio da quest’ultima una telefonata inaspettata: "Mi ha telefonato qualche giorno fa per complimentarsi. Ero senza parole, ho saputo dire solo grazie".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.