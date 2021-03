Che tempo che fa, Fabio Fazio torna con Ibrahimovic, Clerici e Locatelli come ospiti

06 marzo 2021 a

a

a

Torna Che Tempo che fa con Fazio Fazio. Domani, domenica 7 marzo 2021, dalle ore 20 su Rai3 nuovo appuntamento dopo lo stop della scorsa settimana. Ecco che arriva una scoppiettante trasmissione con ospiti di primo piano per Fazio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Luciana Littizzetto, lettera a Draghi a Che tempo che fa: "Sono in pena per te. Ce la farai a reggere Di Maio e Renzi?"

Ospiti della puntata di prima grandezza, dicevamo. Eccolo, fresco della sua partecipazione come ospite fisso al 71° Festival di Sanremo: è Zlatan Ibrahimovic, il campione del Milan che nella sua straordinaria carriera ha segnato 563 goal e collezionato con le squadre di club 31 trofei, tra cui 4 scudetti, 1 Coppa del Mondo per club e 1 Europa League. Ibra è stato anche un autentico asso sul palco di Sanremo, ospite fisso della kermesse canora, tranne in una delle cinque giornate nella quale è stato impegnato con la sua squadra.

Bill Gates a Che tempo che fa, attacco ai Governi sul Covid: "Impreparati, non hanno guardato avanti"

Fra gli ospiti è stato annunciato anche il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; Carlo Cottarelli, da febbraio chiamato a collaborare con il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta; Antonella Clerici; Michela Murgia, nelle librerie con "Stai zitta - e altre nove frasi che non vogliamo sentire più"; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; e Concita De Gregorio. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti Orietta Berti, fra i protagonisti di Sanremo con il brano «Quando ti sei innamorato», e il wedding planner Enzo Miccio.

Come detto, Che tempo che fa non è andato in onda lo scorso 28 febbraio. "Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena sarà possibile saremo di nuovo qua", aveva scritto Fazio sui canali social del programma. E adesso il grande ritorno.

Domenica sera senza Che tempo che fa: intervento chirurgico per Fabio Fazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.