Barbara d'Urso, Domenica Live non va in onda: c'è Domenica Vintage

Barbara d'Urso, con quali programmi la vedremo domenica 7 marzo 2021? Domenica Live, il programma del pomeriggio, non andrà in onda. Al suo posto sarà trasmessa Domenica Vintage, un best of delle migliori interviste del programma del pomeriggio domenicale di Canale 5.

Barbara d'Urso sfiderà quindi Mara Venier che va in onda su Rai1, con un programma in replica. La concorrenza delle rete ammiraglia Rai è infatti dura da battere perché Domenica In andrà in onda da Sanremo, con Zia Mara sul palco dell'Ariston con protagonisti tutti i cantanti della kermesse musicale che si ritroveranno a poche ore dalla conclusione del Festival. Un programma, quello di Mara Venier, che inizierà alle ore 15.30 (quindi un'ora e mezzo più tardi dell'orario abituale che è fissato per le ore 14) e si concluderà alle ore 20 prendendo tutta la fascia pomeridiana.

Una vera e propria maratona che, come tradizione, piace al pubblico a casa. In questo quadro di programmazione, Barbara d’Urso cercherà con questo programma registrato ma di qualità e piacevole, di contrastare un successo di ascolti annunciato per Rai1. Poi però eccola. la ritroveremo in prima serata alla conduzione dell'altro suo programma della domenica: Live-Non è la d’Urso.

A proposito di Sanremo e della d'Urso, Barbara ha seguito la quarta serata di Sanremo, come dimostrano anche le varie Instagram Stories postate sul suo seguitissimo profilo, e si è prodigata in elogi per Noemi. La cantante è in gara con il brano Glicine e attualmente si trova nella classifica generale e provvisoria al decimo posto. “Lei pazzesca”, è questo il commento di Barbara Su Instagram ha anche postato un frame dell’esibizione dei Maneskin e Arisa. Su Malika Ayane ha dichiarato: “Unica, unica, solo tu, la amo”. Inoltre sembra essere rimasta particolarmente colpita dall’esibizione di Achille Lauro con Fiorello sul palco dell’Ariston.

