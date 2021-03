Riccardo Fogli, dagli inizi come gommista al successo: il primo figlio Alessandro da Stefania Brassi | Video

06 marzo 2021 a

Riccardo Fogli è uno dei cantanti più famosi in Italia. Sabato 5 marzo sarà ospite nella serata finale del festival di Sanremo 2021, in onda su Rai1 dalle 21 per la conduzione di Amadeus e Fiorello. E' diventato noto come cantante per la sua storia con la band dei Pooh, poi ha proseguito con la carriera da solista. Nato a Pontedera il 21 ottobre del 1947 sotto il segno della Bilancia, sin da piccolo si è dimostrato prediposto all’arte e alla musica, tant’è che ha iniziato a suonare ritagliandosi più ore possibili. Infatti, di professione, Riccardo faceva il gommista.

La svolta quando sarà visto dai Pooh e sarà ingaggiato al posto di Gilberto Faggioli, cantante che si troverà sempre più in disaccordo con le scelte artistiche del gruppo. Sarà l’inizio di una grande carriera, ma già nel 1973 Fogli debutterà con il proprio album solista, allontanandosi sempre di più dalla band, finché non uscirà definitivamente. Una scelta che all’inizio si rivelerà rischiosa, ma che lo porterà comunque al successo. Nel 1982 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Storie di tutti i giorni.

Nel 2019 ha fatto parte del cast de L’isola dei famosi, diventando un caso a causa dell’incursione in studio di Fabrizio Corona che raccontò fatti privati legati ai presunti tradimenti da parte della sua attuale moglie Karin Trentini, poi rivelatisi una fake news. Per quanto riguarda la sua vita privata, la storia più importante per il gossip è stata quella con Patty Pravo. Fogli ha abbandonato i Pooh anche per lei. Il produttore lo mise davanti a una scelta, e lui fu categorico: piuttosto che lasciare il suo amore, avrebbe lasciato la band. Per Patty Pravo, Fogli lasciò pure la moglie, visto che era sposato con la collega Viola Valentino. Il cantante e la Pravo tuttavia si lasciarono e lei tornò con la Valentino fino al 1992. Durante quell’anno si scoprì che Riccardo aspettava un figlio da un’altra donna, Stefania Brassi, conosciuta nel 1992. Dalla loro relazione è nato Alessandro. Dal 2010 Fogli si è innamorato ancora, questa volta di Karin Trentini, modella di trent’anni più giovane di lui. I due si sono sposati il 12 giugno del 2010 e dalla loro unione è nata Michelle. Sabato 6 marzo il ritorno sul palco di Sanremo.

