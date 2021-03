Michele Zarrillo, la rinascita dopo l'infarto nel 2013: la moglie è la violoncellista Anna Rita Cuparo | Video

06 marzo 2021 a

Michele Zarrillo è uno dei cantautori più apprezzati dal pubblico italiano. Sabato 5 marzo sarà ospite della puntata finale del festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus e Fiorello e in onda su Rai1 dalle 21. Nato a Roma il 13 giugno del 1957 sotto il segno dei Gemelli, nel 1981 ha fatto il suo esordio a Sanremo con la canzone Su quel pianeta libero, a cui ha fatto seguito l’anno seguente Una rosa blu, una canzone che diventerà però un successo nel 1998, soltanto quando sarà reinserita in un nuovo disco. Il suo successo più clamoroso è stato comunque 5 Giorni, del 1994.

Nel corso della sua carriera Michele ha collaborato con tantissimi colleghi famosi: da Ornella Vanoni a Roberto Vecchioni, passando anche per il mitico Renato Zero. Per quanto concerne la sua vita privata, Michele Zarrillo ha tre figli: Valentina (nata da una relazione durata 8 mesi che il cantautore ha avuto negli anni ’80, la quale svolge un lavoro di tipo amministrativo), Luca, nato nel 2010 e Alice, nata nel 2012. Questi ultimi due sono frutto del suo amore con Anna Rita Cuparo, sua compagna da diverso tempo, anche lei musicista. Anna Rita, dopo essersi diplomata in violoncello, ha lavorato in diverse compagnie e orchestre e spesso ha anche partecipato ai concerti del suo compagno.

Oltre ad essere una violoncellista, però, Anna Rita fa la mamma a tempo pieno e insieme al compagno cerca di trasmettere il suo amore per la musica ai figli. Tra le curiosità sul suo conto, il 5 giugno 2013 Zarrillo è stato colpito da un infarto e in seguito al malore il cantante è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di Terapia intensiva presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Oltre a temere per la propria vita, Zarrillo ha avuto anche il terrore di non riuscire più a cantare. Zarrillo è però tornato sulle scene il 7 ottobre 2014, data in cui si è esibito all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in un concerto dove è stato accompagnato dai jazzisti Danilo Rea e Stefano Di Battista. Una grande festa per celebrare il suo ritorno alla musica.

