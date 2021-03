Sanremo 2021, scommesse: Ermal Meta, Willie Peyote e Annalisa i favoriti per la vittoria

06 marzo 2021 a

Scommettitori scatenati. Vediamo qual è il podio di Sanremo 2021. A poche ore dalla serata finale del Festival di Sanremo, Ermal Meta si conferma il favorito per la vittoria della 71esima edizione della kermesse canora. Il cantante di Fier, con la sua ’Un milione di cose da dirti' si conferma primo nella classifica generale e resta il favorito alla vittoria anche secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, che lo danno a 2.75.

Dietro di lui, scala la classifica Willie Peyote che da 7.50 si porta al secondo posto, a 6.00, scavalcando Annalisa che invece da 5.00 sale a 7.50 e si piazza terza, insieme ai Maneskin e Colapesce e Di Martino, entrambi in risalita: la band di Damiano fino a 24 ore fa era a 12.00, a 16.00 il duo siciliano. Tra chi sale c’è anche Arisa che si porta a ridosso del podio a quota 9.00.

Sono i più giocati, con il 15% delle preferenze, ma si allontanano dalla vittoria Fedez e Francesca Michielin, che da 9.00 salgono a quota 12.00, alla pari con Irama. L’ultimo posto è invece una questione a 3: il primo indiziato è Random, a 1.90, ma rischiano molto anche Aiello, a 3.00, e Bugo, a 4.00.

Questo per gli scommettitori mentre la realtà è questa mentre sta per cominciare la quinta e ultima serata del Festival. La top ten della classifica generale del 71esimo Festival di Sanremo al termine della quarta serata vede infatti al primo posto Ermal Meta. A seguire, Willie Peyote, Arisa, Annalisa, Maneskin, Irama, La rappresentante di lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Noemi. Stasera, a partire dalle ore 20.40, canteranno tutti e 26 i big in gara in quella che sarà una vera e propria maratona musicale, inframezzata da grandi ospiti sul palco dell'Ariston e che si concluderà nel cuore della notte.

