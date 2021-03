Paolo Vallesi, dal matrimonio finito con Cinzia è nato il figlio Francesco: poi la storia con Sara | Video

06 marzo 2021 a

a

a

Paolo Vallesi è uno dei cantautori più apprezzati nel panorama della musica italiana. Il suo successo principale è La forza della vita, canzone datata 1992. E proprio sabato 6 marzo sarà ospite alla serata finale del festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus e Fiorello e in onda su Rai1 dalle 21.

Nel 2019, per rimettersi alla prova, ha partecipato a Ora o mai più, show condotto anche questo da Amadeus. E' nato a Firenze il 18 maggio 1964, sotto il segno del Toro. Dell’infanzia di Paolo Vallesi non si sa molto. Si è appassionato di musica da bambino e ha iniziato a suonare il pianoforte alla tenera età di 9 anni. A 16, invece, entra a far parte del mondo della musica diventando arrangiatore nelle sale di registrazione tra Modena e Firenze. Partecipa al Festival di Sanremo nel gruppo Nuove Proposte. Si porta a casa la vittoria, con la canzone Le persone inutili, anche se la soddisfazione più grande arriva l’anno successivo. Nel 1992 Vallesi conquista il pubblico italiano con la canzone La forza della vita classificandosi anche terzo al Festival di Sanremo riuscendo a vendere più di 500 mila copie. Pubblica vari album, va in tour ed è ospite di alcune trasmissione televisive. Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato con Cinzia e dal matrimonio è nato il figlio Francesco che ha cambiato la vita della coppia a partire dal 2 dicembre 1997. Dopo 20 anni di unione, i due però hanno divorziato. Nel corso di una puntata di Vieni da me, talk show condotto da Caterina Balivo, ha dichiarato di avere una nuova compagna: Sara. E' diventato famoso all’estero, oltre che per la sua bravura, anche grazie alle canzoni tradotte in altre lingue: sono state tradotte in portoghese e olandese. Ha collaborato con diversi artisti tra cui Irene Grandi, Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti.

Sanremo 2021, la scaletta della finale di stasera: ospiti e i 26 big in gara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.