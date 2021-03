Alberto Tomba, dall'amore con Martina Colombari al mini flirt con Deborah Compagnoni | Video

06 marzo 2021 a

Alberto Tomba è una leggenda dello sport italiano, che ha tenuto incollati gli appassionati durante la sua carriera tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta. Tomba sarà ospite nell'ultima puntata del festival di Sanremo 2021, sabato 6 marzo, con la conduzione di Amadeus e Fiorello. Tomba è stato uno degli sciatori più forti di tutti i tempi, il re assoluto nello sport sulla neve. Classe 1966, è nato a San Lazzaro di Savena (Bologna) il 19 dicembre (Sagittario), ed è noto nel panorama sportivo mondiale come Tomba la Bomba.

Mai appellativo fu più azzeccato: 50 vittorie in Coppa del Mondo (con un trionfo nella Coppa di cristallo), 5 medaglie olimpiche (3 ori), quattro ai Mondiali (2 ori). Dopo la fine della sua carriera, nel 1998, è stato testimonial delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006, e anche di diverse altre manifestazioni, ultima tra queste le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 (che presenta anche al Festival di Sanremo, invitato da Amadeus). Nel 2017, Tomba è stato contattato dalla produzione del reality L’Isola dei Famosi, a cui però ha deciso di non partecipare. Per quanto riguarda la sua vita privata, la sua storia con Martina Colombari, dal 1991 al 1994, è stata tra le più paparazzate dell’epoca. Nella sua autobiografia, uscita nel 2008 con il titolo Alberto Tomba. Prima e seconda manche, ha raccontato che la sua storia con la Colombari “ha fatto epoca".

“Siamo cresciuti insieme ed è rimasta una bella amicizia", ha scritto nel libro. Ha avuto anche un “mini flirt” con Deborah Compagnoni, come ha dichiarato lui stesso. Non ha figli, ed è molto legato alla sua famiglia e alle sue radici emiliane. Non ha mai gareggiato in discesa libera perché sua mamma non voleva. “Bisogna sempre ubbidire alle mamme - ha raccontato in una vecchia intervista -. In un sondaggio, tempo fa, mi hanno eletto figlio ideale: sono state loro le prime a volermi bene. Mentre c’era chi mi dava dello sbruffone, loro avevano capito subito che sono un campione naif, un candido abituato alla franchezza”. Oltre allo sci, è appassionato di vini ed è pure sommelier.

