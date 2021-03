Domenica In, Mara Venier in diretta da Sanremo il 7 marzo 2021: cambia l'orario

06 marzo 2021 a

Domenica In da Sanremo, domani 7 marzo 2021, per l'appuntamento dedicato al Festival. Ma attenzione perché cambiano gli orari della messa in onda. E' stata confernata la presenza di Mara Venier con lo speciale di ’Domenica In’ sul ’Festival di Sanremo' in diretta dal Teatro Ariston.

C’è attesa a Sanremo per l’arrivo della conduttrice e volto della domenica italiana. La Venier e tutta la sua squadra sta lavorando per l’immancabile appuntamento in onda il giorno dopo la finale del ’Festival di Sanremo' nel pomeriggio di Rai1. Quella di quest’anno sarà la sua 12^ edizione in diretta dal Teatro Ariston e andrà in onda dalle 15.30 alle 20. Il programma comincerà quindi in ritardo rispetto al suo orario canonico e si concluderà molto più tardi del solito.

L'inizio della trasmissione alle ore 15.30 invece che alle 14, si deve al fatto che per circa un’ora e mezza sarà trasmessa la Messa di Papa Francesco in occasione del suo viaggio in Iraq. Eccezionalmente Mara Venier andrà in onda fino alle ore 20, occupando le fasce presiedute nell’attuale stagione tv da Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera e de L’Eredità con Flavio Insinna.

Mara Venier condurrà uno show imperdibile in diretta dal Teatro Ariston. Come ogni anno zia Mara ospiterà tutti i cantanti che hanno partecipato al Festival concluso poche ore prima.

Venier permetterà a tutti i partecipanti di riproporre il proprio brano sullo splendido palco di Sanremo. I cantanti verranno anche intervistati,

Sarà quindi una puntata interamente dedicata alla kermesse sanremese e ai suoi tanti protagonisti, un appuntamento cult di ogni anno, nel corso del quale i telespettatori avranno la possibilità di riascoltare le canzoni dei partecipanti alla kermesse musicale e di conoscere meglio ciò che è successo dietro le quinte nel corso della serata finale e dell'intero festival cominciato martedì scorso.

